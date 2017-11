El presidente Mauricio Macri se refirió al caso Santiago Maldonado, a la relación que mantiene con sus hijos mayores -con quienes nunca se muestra- a la coyuntura política y económica del país y a la tensa relación que siempre tuvo con su padre.

Desde su despacho en la Casa Rosada y en conversación con el periodista Pablo Sirvén, conductor del programa Hablemos de otra cosa, el mayor referente de la agrupación política Cambiemos sostuvo: "Es ahora o nunca. Yo quiero ayudar a que la gente sea feliz".

En un momento de la charla, Sirvén le consultó si se presentaría nuevamente como candidato a presidente en 2019. Al hacerlo, le recordó las imágenes que trascendieron el año pasado en la Plaza de Mayo con manifestantes alzando helicópteros de cartón -haciendo alusión al helicóptero con el que el ex presidente Fernando De la Rúa abandonó la Casa Rosada en 2001. "Nunca me lo tomé en serio, siempre siento que tengo una responsabilidad y que la voy a cumplir, lo que siempre me preocupa es no faltar a mi compromiso, que es velar por ayudar a la mayor cantidad de argentinos". Con su habitual templanza, remarcó: "Las cosas que se dicen en la Plaza diariamente por parte de opositores -a veces bien intencionados y, generalmente, mal intencionados- no es algo que me mueva".

Entonces habló directamente sobre la posibilidad de ser reelegido: "El cambio en un país no lleva ni cuatro ni ocho años, tal vez ver todo lo que todos soñamos va a llevar 20 años, pero lo importante es que cada día estemos un poco mejor porque eso es una energía positiva. Muchas veces es más importante el durante que el llegar. Muchas veces yo he dicho que mi compromiso es hasta que la gente me lo demande. Pero igualmente me parece que faltan años para hablar de lo que sería una reelección".

Empleo público y privado

Sobre el número de empleados públicos que hay en el país, el Presidente remarcó que se necesitan muchos protagonistas en el sector privado: "Como estamos creciendo se está empezando a crear empleo privado de calidad todos los meses y tenemos que empezar a traspasar a gente que está en el empleo público y que no cumple tarea al sector privado. Eso con un proceso de capacitación intermedio -o sin que haga falta porque quizás ya está capacitado". En ese sentido, sostuvo que el Estado debe ser un orientador y no un creador de riqueza. "El país va a crecer por lo que haga el sector privado, no por lo que haga el Estado", remarcó.

La Argentina y el mundo

Al ver un tape sobre diversos conflictos globales como el de Cataluña, el de Venezuela , y el de Estados Unidos con Corea del Norte, Macri deslizó una sonrisa y confesó: "Se acaba de ir el presidente de United, la compañía aerocomercial más importante del mundo. Y me decía: 'Qué excitación que hay con Argentina, qué esperanza, qué entusiasmo en el mundo entero. Y en parte es por las cosas que hemos hecho en estos casi dos años, que son muchas, pero también porque realmente el mundo está muy convulsionado, entonces nos hemos transformado casi como en la única buena noticia que hay".

"Yo siempre te voy a cuidar y a querer", la dedicatoria a Michetti

Otro de los tapes que vio el Presidente fue un mensaje de Gabriela Michetti, donde contaba que en un cumpleaños Macri le regaló un cuaderno de papel reciclado con una tarjetita que decía: "Yo siempre te voy a cuidar y a querer". Según la vicepresidenta, eso "englobó" la relación de ambos. "Me siento como un hermano mayor, porque ella me ha dado ese lugar", expresó Macri al escuchar el mensaje.

La causa de las escuchas ilegales

"Cuando me inventaron esta causa de las escuchas telefónicas también fue una experiencia límite porque cuando te acusan de algo que no es verdad sentís una impotencia y ves que un juez y otros van convalidando esta mentira, sentís como ¿qué está pasando acá?".

El Presidente fue sobreseído en esa causa en 2015.

Correo Argentino y Panamá Papers

Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti radicaron una denuncia penal contra Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por un supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública" y presuntas "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas" durante la negociación entre el Gobierno y el ex Correo Argentino, del grupo Macri. Sobre esa causa y la de Panamá Papers, dijo: "No sería quien soy hoy ni todas las cosas que he hecho si él [su padre] no me hubiera dado la posibilidad, entonces también tengo que enfrentar con la misma tranquilidad y filosofía estas cosas que vienen y aparte, de vuelta, falsedades. Cuando salió lo de los Panamá Papers yo le dije a todo el mundo: 'Tranquilos que yo no tengo nada, no fui ni accionista ni recibí dividendos ni cobré de estas sociedades'. Son sociedades que se arman y desarman y te pueden poner como director y ni te enterás. ¡Y fue hace 20 años!". Entonces sonrió y dijo: "Era absurdo pero del otro lado el kirchnerismo quería igualar las barbaridades que hicieron ellos con algo de hace 20 años". La justicia despegó a Macri de la causa Panamá Papers este año. "No declaré esas sociedades porque no sabía que existían ni había tenido relación con ellas", agregó.

El secuestro que tanto lo marcó

"Decía: no me puede estar pasando esto, no estoy acá, no estoy acá, no estoy acá". En 1991 Macri estuvo secuestrado durante 14 interminables días. Al ver la foto donde está junto a su padre Franco minutos después de haber sido liberado, dijo: "Un secuestro deja muchas marcas. La fragilidad, lo efímero que puede ser todo. En un segundo podés no estar más. Comenzás a valorar el momento, los afectos, darle el lugar correcto a las cosas importantes de la vida. Porque te pasan esas cosas y no valen nada los títulos, lo que tengas material, lo que vale es lo que tenés en el corazón, en el alma".

Así, contó que las primeras 48 horas de secuestro fueron terribles y que pensó que iba a enloquecer. "Entre los golpes que recibí y el cajón ese en el cual me metieron para llevarme al lugar, despertarme y sentir que estaba encadenado al piso con grilletes en una cosa que era de un metro y medio por un metro y medio sin ventanas, sin nada", contó. Y definió al secuestro como "uno de los crímenes más crueles que debe haber". Una vez liberado, pasó varios meses durmiendo solo una hora por día por la experiencia traumática.

