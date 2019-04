En medio del paro general convocado por Hugo Moyano, las CTA y otros gremios, el presidente Mauricio Macri encabezó un acto en la localidad bonaerense de Punta Lara junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, y apuntó directamente contra la protesta.

“Elegimos este día, otra vez, arrancar trabajando, en un día en el que otros, en un momento difícil del país, deciden parar. Nosotros no, estamos acá trabajando para construir ese futuro mejor para todos”, resaltó el mandatario.

Macri encabezó la inauguración de las obras de rehabilitación y modernización de la Planta Potabilizadora de ABSA Donato Gerardi, que beneficiarán a más de 800 mil pobladores de los municipios de La Plata, Berisso, y Ensenada.

En el inicio de su discurso, Macri trazó una analogía sobre los “60 años en los que no se hizo nada en la planta” de ABSA y su edad. “Este año fue duro, porque cumplí 60. Es mucho tiempo, son 6 décadas que, en mi caso, han sido marcadas por el trabajo, porque soy de familia italiana. Mi viejo, lo que me inculcó fue el trabajo, siempre pensando que en el trabajo está la posibilidad de conocer a alguien, hacer algo juntos que nos hagan mejorar, que nos hagan sentir protagonistas”, sostuvo.

El presidente también resaltó el valor de las obras de infraestructura como al de la planta potabilizadora y afirmó que "no es un relato, no es un cuentito, esto es de verdad".

"Lo hicimos porque esto es parte del cambio que ustedes eligieron poner en marcha hace 3 años y medio, un cambio que decidió dejar de darle la espalda a cosas fundamentales de la vida de los argentinos. Eso es el valor de decir vamos a hacerlo ´por más que se vea o no se vea. No es cuestión de lo que a mí políticamente me conviene. Es cuestión de hacer las cosas que la gente necesita", añadió.

También sin haber nombres propios, Macri lanzó una señal en tono de campaña electoral y apuntó contra el kirchnerismo: "Sería muy fácil agarrar, dar un giro hacia atrás, tomar los recursos que tenemos, que no son muchos, y gastarlos todos hoy. O sería muy fácil estar en cadena nacional y obligarlos a escucharme todos los días lo que tengo para decir. O sería mucho más fácil manejarnos con los periodistas amigos. Pero no lo vamos a hacer, eso sí sería volver atrás, y los argentinos hemos decidido no volver atrás", subrayó.

"Sabemos que el cambio es una aventura, y como toda aventura, tiene riesgos. Pero volver al pasado sería autodestruirnos, sería perder dos o tres generaciones más antes de volver a encontrar una oportunidad como la que el mundo nos está dando. Por eso estamos para ratificar que tenemos un compromiso, que me han dado un mandato para llevar adelante la bandera del cambio, y que lo vamos a cumplir con convicción, con trabajo, con dedicación, y no pensando en lo que a mí me conviene, sino lo que a ustedes les conviene", añadió Macri.

Por último, en referencia a los problemas económicos que sufre la Argentina, reiteró que "el mundo, con los mercados, está dudando de si el país quiere volver atrás", pero aseguró que "se equivocan". "Los argentinos aprendimos de lo que nos pasó y queremos encontrar nuestro lugar desde el trabajo para sacar este país adelante. No queremos más mentiras, más ocultamiento, queremos que con la verdad sobre la mesa encaremos juntos esto que hemos encarado", concluyó.