El ex presidente Mauricio Macri habló este domingo por la noche del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que se trató de un ataque realizado por “un grupito de loquitos” y no de un hecho que esté “orquestado políticamente”.

Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, el ex mandatario nacional volvió a referirse al atentado contra la titular del Senado y aseguró que se “toma muy en serio” este tipo de amenazas, pero también criticó “el grotesco de la sobreactuación” por parte del oficialismo luego de lo sucedido.

“La cadena nacional; el presidente llamando a un feriado, diciendo ‘no nos importa la vida de la gente, a la que le cuesta llegar a fin de mes, les sacamos un día de trabajo’; de vuelta los chicos en la casa, dije ‘otra vez lo mismo’. Y encima, para cargarnos de resentimiento, de más odio, echando la culpa de algo que queda claro que fue algo individual, de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente”, señaló.

Al ser consultado por una posible conversación con Cristina Kirchner, Macri remarcó que “el diálogo es una cuestión fundamental en una sociedad”, pero aclaró que, “para que eso se dé, tiene que existir la verdad, la honestidad intelectual”.

En este sentido, opinó que “la falta de diálogo es algo que todos estamos sufriendo desde que el kirchnerismo gobierna” y lamentó que el país esté “sometido desde hace ya casi 20 años a este tipo de dialéctica”.

“Si me llama Cristina, le contesto. No quiero generar expectativas de cosas que no han sucedido. No nos olvidemos de que ni siquiera me entregó los atributos. Desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá, Dios lo permita por el bien de los argentinos”, manifestó.

Además, el ex presidente señaló que él también recibió amenazas en el último tiempo y remarcó: “Yo siempre tomo en serio este tipo de cosas, pero también intento que la vida continúe. Es importante que todos tomemos en serio lo que está pasando y que realmente bajemos el nivel de agresión y de personalización”.

“Este hecho de haberle mentido durante tanto tiempo a la gente, hoy la hace desconfiar de hasta algo que yo creo que existió, que sucedió, más allá de la mala reacción de la custodia y todas esas cosas que llevan a la confusión”, agregó, volviendo al ataque contra Cristina Kirchner.

Por otra parte, al hablar cobre las próximas elecciones, el ex jefe de Estado evitó confirmar si va a presentarse como candidato nuevamente y consideró que “Juntos por el Cambio ha madurado muchísimo” y cuenta con “dirigentes muy valiosos que han tenido experiencias de gobierno y están trabajando en que el para qué esté claro, porque hay que tener claridad en las ideas”.

“Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia (Vidal), en el orden que quieras para no marcar ningún tipo de diferencias, están muy preparados. Los estoy ayudando a los tres. Horacio está mejor plantado. Lo veo en lo que va a hacer y está mucho más claro y contundente. A Patricia la veo cada vez más sólida en la forma de plantear la idea de cambio que tiene y, además, ampliando su opinión en otros temas que no sean seguridad. A María Eugenia, volviendo de esa salida traumática que tuvo”, comentó.

En esta línea, subrayó que “los dirigentes que están queriendo ser candidatos, están cambiando el país, expresando sus ideas, se lo están tomando en serio”.

“En la Ciudad de Buenos Aires lo veo muy bien a Jorge (Macri), estoy cada vez más convencido. Puede ser quien le dé una continuidad con cambio a la gestión de la Ciudad. (Martín) Lousteau va a presentar su propuesta por el radicalismo y yo, más allá de que trato de mantener la unidad de todos, soy del PRO”, completó.

Sobre Gerardo Morales, Macri prefirió no contestar y se limitó a decir que “cada uno se tiene que hacer cargo de explicarle a los votantes las agresiones que lleva a cabo” y aseguró que están “hablando” con Elisa Carrió.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de que se suspendan las primarias, como ocurrió en algunas provincias, respondió: “Si no hay PASO tendremos que hacer una interna abierta nuestra, a costo de los partidos que integran la coalición, pero la vamos a hacer. Va a ser más trabajo, pero necesitamos tener un sistema competitivo, transparente y de nivel”.

Asimismo, advirtió que si el año que viene “gana la oposición tiene que aprobar un presupuesto equilibrado desde el día cero”, porque, insistió, “la Argentina no puede tener más déficit”. Sobre este punto, volvió a criticar la estatización de Aerolíneas Argentinas, la cual “costó 8 mil millones de dólares”, y señaló que si ese dinero se hubiera utilizado para obras públicas, “no habría ningún argentino sin cloacas ni agua potable”.

“Todos estamos pagando una parte importante de los que tienen que viajar. Los chaqueños están esperando un nuevo puente hace décadas. Ese puente vale 6 meses de Aerolíneas Argentinas. En Bariloche, no podés acceder del aeropuerto al centro y no podés ir de la ciudad al Llao Llao”, cerró.