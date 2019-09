El presidente Mauricio Macri participó este jueves en Córdoba de la inauguración del Nido Parque Educativo Norte, en el barrio Marqués Anexo. Pese a que la convocatoria y la puesta era más parecida a la de la campaña electoral que a un acto de gestión, el mandatario aclaró en el inicio de su discurso: "Estoy muy focalizado como presidente en volver a estabilizar la economía y llevar alivio a los argentinos".

Luego de su breve discurso, el Presidente contestó preguntas de periodistas locales. Afirmó que su principal objetivo es llevar tranquilidad tras la incertidumbre generada por el resultado en las Primarias y cuando le consultaron sobre el desembolso pendiente de fondos del Fondo Monetario Internacional, se mostró optimista. "Sí, esperamos el desembolso porque hemos cumplido con todo", contestó.

De acuerdo al cronograma de pagos, el FMI debería desembolsar en los próximos días USD 5.400 millones correspondientes al crédito stand by negociado el año pasado. La Argentina cumplió con sus metas y en el Gobierno creen que no hay impedimentos para la llegada del dinero, sin embargo el organismo de crédito no ha dado señales contundentes sobre lo que sucederá.

De hecho, hay analistas que creen que se podría postergar la transferencia del dinero hasta la asunción de la nueva conducción política del país, que será finalmente la que fijará la nueva directriz de la economía.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo dispuso un reperfilamiento de la deuda con el objetivo de garantizar el flujo de dólares necesarios para equilibrar el tipo de cambio. También le infirmó al FMI que renegociará las fechas de pago del préstamo vigente.

En su visita a Córdoba, Macri se mostró además entusiasmado con la posibilidad de ingresar al balotaje en octubre y terminar ganando su reelección. "La elección aún no sucedió y estamos con todas las energías; se puede revertir, para eso estamos", concluyó.

