El presidente Mauricio Macri afirmó este viernes que "estamos mejor parados y vamos a crecer" después de las elecciones del 27 de octubre, al indicar que entendió la situación de la gente por "el malestar, no llegar a fin de mes, recortar, pagar con la tarjeta y no llegar", lo que consideró que "es angustiador".

"Te puede enojar tanto que votás a un candidato que no te gusta, volviendo a un pasado que no querés", señaló Macri durante una entrevista que brindó esta mañana a Radio Bahía Blanca.

El jefe del Estado sostuvo que tras las PASO se tomaron "medidas para aliviar" y que "ahora viene algo distinto porque todo lo que hemos hecho no fue en vano". "Estamos mejor parados y vamos a crecer", afirmó al indicar que "tres años y medio para acomodar la economía es poco tiempo".

"Hace falta un acuerdo más amplio para que el presupuesto nacional deje de ser un botín político", comentó el Presidente, e indicó además que "tenemos que sentarnos para definir prioridades para que el presupuesto alcance".

"Entiendo a los que no me votaron porque no hay nada más angustiante que ver a fin de mes que no te alcanza", expresó.

Al mediodía, lanzó su quinta propuesta de campaña, en este caso sobre la temática de justicia, con la mirada puesta en acelerar el tratamiento legislativo del Código Penal.

Tras apuntar a la promoción del empleo la igualdad de género, avanzar en la conexión a internet para los jardines de infantes de escuelas públicas, a quienes también se les incluirá la enseñanza de inglés, el mandatario se abocará a soluciones a la problemática judicial.

UN CÓDIGO PENAL MODERNO. Presentamos un proyecto de reforma del Código Penal con penas más altas para delitos de narcotráfico, portación de armas de fuego, ambientales y corrupción. Los corruptos podrán recibir hasta 12 años de prisión. Manejar borracho no será infracción sino delito penal. Penaliza con más fuerza los delitos motivados por género o discriminación y controla a los que delinquieron. Hoy quien sale en libertad después de violar no es controlado, con el nuevo Código será supervisado por 10 años.

JUICIOS Y CONDENAS MÁS RÁPIDOS EN TODO EL PAÍS. Para tener una Justicia más rápida, vamos a extender a todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya funciona con éxito en Salta y Jujuy. Juicios que antes llevaban 3 años ahora llevan 13 días.

SANCIONAR Y AYUDAR A LOS MENORES QUE COMETEN DELITOS. Hoy, el Estado no acompaña a los menores que cometen delitos. No ayuda a evitar que caigan de nuevo en el crimen ni les da alternativas para que encuentren su lugar en la sociedad. Presentamos un nuevo régimen que propone un abordaje integral. Incluye la participación de la familia del menor, sus referentes y la víctima. Incorporamos acciones socioeducativas y disciplinarias que dejan la privación de la libertad como último recurso.

TERMINAR CON LOS DELITOS DE LAS BARRAS BRAVAS. En estos años, bajamos significativamente la violencia en las canchas. Tenemos que terminar para siempre con la violencia y los delitos de los barrabravas. Hoy vender entradas truchas es solamente contravención y los barras siempre zafan. Con el nuevo Código Penal será delito y podrán ir presos. Queremos un fútbol sin violencia y que ir a la cancha vuelva a ser un programa para toda la familia.