En medio de las nuevas internas dentro del Frente de Todos (FdT), Mauricio Macri criticó la gestión del presidente Alberto Fernández. “No sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir, ni sabe cómo ir”, advirtió en diálogo con LN+.

“Hubo una cantidad de gente que se tentó con la musiquita del asado gratis, vengan con nosotros que tenemos soluciones fantasiosas que no significa ni que tengamos que trabajar. Y volvimos para atrás. Pero el mundo nos dio una mano de verdad. Quieren poner al préstamo como el culpable de todo”, lanzó Macri, y agregó: “El culpable de todo es el desorden sistemático que ellos hicieron de la economía, que nos lleva a estar siempre gastando más de lo que tenemos”.

“El no discurso. Ya no queda palabra presidencial. Hace varios meses, cuando estuve por acá, les dije que él se había empeñado en destruir la palabra presidencial. Ya hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Le ha hecho mucho daño a la institución presidencial”, dijo Macri.

Y continuó: “A mí lo que me preocupa es que, claramente, hay mucha gente que la está pasando mal y ha quedado en evidencia que unirse para agarrar el poder sin una gesta compartida, sin un modelo de país, termina en esto. Y encima que tienen el país a la deriva, sin rumbo, sin plan, se pelean entre ellos cuando cada día la gente la pasa peor. Eso da vergüenza”.

En cuanto a la aprobación popular del acuerdo con el FMI, sostuvo: “El 80% de los argentinos estaban a favor del acuerdo, porque entendían que estar en el lugar del incumplidor era volver a quedarse marginado del mundo. Y sin ser parte del mundo no tenemos futuro”.

Además, evaluó la deuda que tomó durante su gestión: “La Argentina tuvo que tomar deuda porque heredamos un déficit fiscal monumental. El Congreso es el que aprueba el presupuesto, se resistió sistemáticamente a bajarlo a la velocidad que había que bajarlo y también nosotros habremos cometido nuestras fallas en no bajarlo”.

En la misma línea, defendió al FMI y volvió a criticar al oficialismo por apuntarlo como el responsable de la crisis económica: “No vamos a creerles más que el fondo es el “Cuco”. El fondo es el espejo en el que muchos años los argentinos no nos quisimos mirar. Porque es el espejo de los otros países que te dicen que tenés que hacer lo mismo que nosotros, no podés vivir de prestado, echándoles la culpa a los demás”.

En ese sentido, el referente de Pro analizó las posibles consecuencias de un no acuerdo: “Ellos tuvieron que reconocer que no se puede seguir con la fantasía, que no se puede gastar lo que no se tiene, emitir infinito, y siempre echarle la culpa a un enemigo que no existe”.

Consultado por Cristina Kirchner, señaló: “No voy a opinar sobre las cosas que dijo la vicepresidenta porque son trascendidos. No soy un comentarista político. Ya lo dije muchas veces: creo que ella perdió contacto con la realidad hace mucho tiempo. Ella soñaba con la fantasía de pertenecer a una liga de países con gobiernos autoritarios y eso está cayéndose a pedazos con la invasión criminal que ha hecho Putin en Ucrania”.

“Cerraron Palomar, solo porque la habíamos hecho nosotros”, dijo, cuando le preguntaron por los subsidios a Aerolíneas y la salida de las low cost.

Los candidatos favoritos de JxC

“No, están muy bien los dos”, dijo, cuando le pidieron que eligiera entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Los estoy apoyando en todo lo que puedo. No hay que simplificar más: el mundo es complejo, la Argentina es compleja y va a requerir de mucha inteligencia y decisión. Lo veo a cada uno muy bien plantado con su perfil, ya confirmaron que tienen vocación de conducir la Argentina y los voy a ayudar hasta el día que comiencen las PASO”.

Sobre los diputados libertarios Javier Milei y José Luis Espert y una posible incorporación a la coalición, planteó: “Ellos tienen una línea. Está bien que defiendan esos valores, en los que yo siempre creí, que son la libertad. Pero JxC es hoy el que tiene experiencia, el que tiene mucha gente con experiencia que ya estuvo en el gobierno”.

La guerra en Ucrania: “Putin es un criminal”

Respecto a la postura de la vicepresidenta sobre el acuerdo con el FMI, comentó: “No sabe dónde pararse. Su único objetivo volviendo al poder era lograr impunidad sobre la cantidad de zafarranchos que se le investigan y, secundario, torturarme a mí sistemáticamente. Y ve que eso no le ha funcionado. Hay un sector de la Justicia que ha resistido con dignidad y además ve que esas fórmulas fantasiosas de gastar sin límite están chocando con la pared. El acuerdo con el fondo es el kirchnerismo chocando contra la pared”.

También se pronunció sobre la guerra en Ucrania y evitó las comparaciones de Vladimir Putin con Adolf Hitler, pero no dudó en definirlo como “un criminal”: “Veo a alguien distinto al que yo traté. Yo estuve cuatro veces con él, construimos una relación de respeto mutuo, lo visité en el Kremlin. Pero creo que el autoritarismo no es una foto, es una película. El ser humano, cuando concentra ese nivel de poder, la tendencia es a ir perdiendo los equilibrios y él los perdió”.