En Olivos. La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño y Macri descubren la placa recordatoria.

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que "los postulados sobre Memoria, Verdad y Justicia siguen perdurando como políticas de Estado", al encabezar un acto en la Residencia de Olivos por el 40 aniversario de la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.



"También quiero destacar que la memoria es fundamental para conocer nuestra historia y lo que no queremos repetir en nuestro futuro. Es la mejor manera que tenemos para unirnos en esos valores republicanos que compartimos. Me refiero al diálogo, la paz y el respeto", expresó durante el acto en el que también hablaron la ex integrante de la Conadep, Graciela Fernández Meijide, y la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.



Al cerrar el homenaje y luego de descubrir una placa alusiva que será exhibida en el Archivo Nacional de la Memoria, el Presidente destacó el "enorme aporte" del organismo que con su visita de 1979 y su posterior informe fueron "emblemáticos para nuestra historia, porque echaron luz sobre años muy oscuros de nuestro país y marcaron un hito en la difícil recuperación del estado de derecho". "El informe ayudó a abrir los ojos al mundo y mostrar lo que verdaderamente pasaba en la Argentina. Y hacia adentro fue una pieza clave para empezar a romper el silencio que había en gran parte de la sociedad, como siempre producto del miedo", agregó.



El Jefe de Estado señaló que el aniversario es "una oportunidad para reflexionar sobre los esfuerzos que la Argentina ha hecho para consolidar su democracia" y tras recordar que "a los argentinos nos costó mucho sanar viejas heridas y divisiones, pero crecimos y aprendimos", agregó que pese los "altibajos" y los "momentos difíciles, nunca dudamos que la democracia es el mejor sistema que tenemos y es un compromiso de todos cuidarlo".



Además de destacar la presencia en el acto de las autoridades de la CIDH y referentes de derechos humanos, que "tanto han contribuido al retorno de la democracia", recordó especialmente a Patricia Derian, exsubsecretaria de Derechos Humanos durante la gestión del expresidente Jimmy Carter, al señalar que la funcionaria norteamericana "jugó un papel clave al impulsar la histórica visita" del organismo al país. En ese sentido, dijo que, además, "prestó testimonio en el Juicio a las Juntas" de 1985 y sostuvo que "fue una mujer muy valiente que no se quedó callada y que luchó por nosotros".



Allí valoró la cooperación de EEUU, que durante su gestión presidencial entregó archivos desclasificados sobre la dictadura militar argentina que contribuyeron a "saber más sobre cómo operó el terrorismo de Estado en nuestro país" y sostuvo que desde el Estado "vamos a seguir dándole batalla al terrorismo y vamos a repudiarlo siempre".

Denuncias por presos políticos

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en Buenos Aires a 40 años de la visita que realizaron durante la dictadura, recibió ayer denuncias de organizaciones de derechos humanos, sociales y gremiales sobre "violaciones a los derechos humanos que se cometen actualmente en el país". Las denuncias fueron por la situación social, el caso Maldonado, el ARA San Juan y los "presos políticos".