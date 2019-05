El escenario fue la planta ferroviaria de la ciudad de Mechita, una pequeña localidad del interior bonaerense. Primero habló María Eugenia Vidal y el cierre estuvo a cargo de Mauricio Macri. Los dos coincidieron en un concepto que puede leerse en clave de campaña electoral: "Esto está empezando a funcionar".

Comenzó la gobernadora de Buenos Aires: "En estos tres años ahora se empiezan a ver los frutos de haber puesto el esfuerzo, el esfuerzo constante, transparente, sin soberbia, sin creer que lo podíamos hacer solos, y convocando al mundo y a cada argentino".

Pero el Jefe de Estado aprovechó el acto para hablarle a "los que tienen dudas" del Gobierno y de la potencia de Cambiemos de cara a las próximas elecciones. "Es por acá, es escuchando, es no creyéndose los dueños de la verdad, trabajando en equipo, para aquellos que todavía plantean dudas, con razón o sin razón", afirmó.

"Esto está empezando a funcionar, lleva tiempo, pero está empezando a funcionar", destacó el mandatario durante el acto, en el que estuvo acompañado, además de Vidal, por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Y agregó: "Nosotros no veníamos a construir las bases, sino para que el país crezca y se desarrolle, pero las bases no estaban; por eso la necesidad de los trenes, los aeropuertos, los puertos, el 4G y la conexión en todo el país. Sin conexión no hay futuro, ¿de qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conexión? Es como tener asado pero no parrilla".

"El país va a crecer durante muchos años, por primera vez no acudimos a ningún parche. Con esfuerzo, estamos haciendo lo que había que hacer, y estas bases empiezan a cambiar resignación por esperanza", aseguró Macri.

Vidal, en tanto, apuntó contra los gobiernos del pasado. "No se trata de hacer lindos discursos o poner carteles, sino mostrar hechos concretos. Hoy tenemos 75 estaciones puestas en valor. Es fácil comprar vagones, hay que hacer las vías, como las hicimos nosotros. Antes había muchos carteles, muchos discursos y mucho abandono".