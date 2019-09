El presidente Mauricio Macri se refirió a la próximas elecciones de octubre afirmando que “lo que está en juego es con qué valores queremos vivir”, al destacar los valores del Libertador José de San Martín. Lo hizo este lunes en el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo, al encabezar la presentación de la comisión de especialistas que llevará adelante el proyecto Rutas Sanmartinianas ante la Unesco, que incluye dos pasos de San Juan.

El Mandatario subrayó que es necesario que los argentinos sean “protagonistas" porque "depende de nosotros y de nadie más”. “Quizás no podamos imitar las hazañas de San Martín, pero sí sus valores, la visión, esa que nos muestra objetivos que parecen imposibles. El trabajo común, la perseverancia, sin la cual nada se logra. La osadía que permite superar grandes obstáculos. Y la honradez que le da valor a todas las acciones humanas”, destacó Macri, sobre el prócer argentino.

El proyecto busca que las rutas que atravesó José de San Martín durante el Cruce de los Andes, que arrancó el 12 de enero de 1817, sean Patrimonio de la Humanidad. Son, en total, seis rutas: Paso del Planchón , Paso del Portillo y Uspallata a la altura de Mendoza, los pasos Los Patos y de Guana en San Juan, y el Paso de Come-Caballos en la región de Atacama, La Rioja.

“Pareciera que los valores nunca son prioritarios. Hasta que nos faltan: los valores no se ven, no se tocan, se viven, y están en cada uno de nosotros en cada cosa que hacemos. En el policía que no cobra la coima, en el comerciante que cobra lo que es justo, y en el político, que trabaja al servicio de los demás y no de sí mismo”, ejemplificó Macri.

En el acto estuvieron presentes el embajador argentino ante la Unesco, Rodolfo Terragno, además de autoridades y legisladores de San Juan, Mendoza y La Rioja, rectores universitarios y miembros de la Academia Nacional de Historia, entre otros asistentes.