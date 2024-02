El expresidente Mauricio Macri comparó hoy los incidentes registrados ayer entre fuerzas de seguridad y manifestantes que protestaban contra la ley de 'Bases' que se trata en la Cámara de Diputados desde el miércoles con los disturbios de diciembre de 2017, cuando se trató la reforma previsional durante su Gobierno, y opinó que "no hay que volver a caer en la trampa de violentos que se imponen e impiden a la fuerza que se vote".



"No nos engañan más. Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017", equiparó el exmandatario desde su cuenta de la red social X al referirse a los incidentes registrados ayer en las afueras del Congreso mientras se trataba en Cámara baja el proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".



Macri solicitó "no volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que se vote".



"Hoy es el día. Más que nunca va a quedar claro para los argentinos quiénes son los falsos 'pro cambio' que buscan mantener sus privilegios y quiénes quieren cambiar en serio", completó el fundador del PRO.

