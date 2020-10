El expresidente Mauricio Macri volvió a hablar sobre sus cuatro años de gobierno y la actualidad política, pero también dejó una definición sobre su futuro: "No voy a ser candidato en el 2021, no es mi lugar y no necesito fueros".

"No me veo candidato el año que viene, no quiero ser diputado, no es mi lugar y no necesito fueros", sentenció el exmandatario.

Esta definición la dijo minutos después de contar que se sentía perseguido judicialmente por el actual gobierno, particularmente por Cristina Kirchner: "Ella se la pasó hablando del lawfare, el uso de la ley para atacar a un político, pero desde que ella asumió se dedicó a perseguirme". Aseguró que no necesita de esos fueros porque confia "en las varias instancias de la Justicia".

Luego ante la consulta de qué pasará en el 2023, cuando sea el año de las elecciones presidenciales, el exmandatario no dejó una definición clara, aunque sí dijo que durante su etapa como Presidente, lo dejó cansado: "Gobernar me generó un enorme desgaste. Hoy, la verdad, sin hipocresías, siento que no he terminado el proceso de lo que vivía, una responsabilidad que asumí como un gran honor pero me provocó un enorme desgaste personal, familiar. Siento que tengo que cumplir con los argentinos haciendo lo que estoy haciendo".