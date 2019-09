Tras el milagro. Mauricio Macri al fondo de la imagen levanta bien alto el cartel del "Sí se puede" junto a Juliana mientras arenga a la multitud que respondió con cánticos y agite de banderas.

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que en las elecciones de octubre "se puede dar vuelta" el resultado de las PASO y, ante una multitud que se concentró en las barrancas de Belgrano, advirtió: "para eso, los necesito más movilizados que nunca".

Macri, quien busca su reelección, encabezó ayer el acto de la primera marcha "Sí se Puede" en el barrio porteño de Belgrano, donde a los miles de manifestantes que lo acompañaron les dijo que "significa mucho que estén acá, porque significa que compartimos el enorme amor por este país".

En ese sentido, afirmó: "Ustedes no están solos, estamos juntos en esto". "Nos une cuidar la democracia, nos une amar y querer vivir en libertad, nos une la honestidad, nos une querer vivir en paz, nos une querer dejarle un futuro mejor a nuestros hijos, nos une construir y no destruir, nos une saber que existe un futuro distinto para todos, y nos une decirle no a la impunidad", destacó el presidente.

Macri, quien llegó desde Olivos junto a su esposa Juliana Awada y funcionarios en un tren del ferrocarril Mitre, afirmó que "la clase media hizo el mayor esfuerzo, pero tomé nota, los entendí".

"Les quiero decir que lo que viene es distinto. El esfuerzo no fue en vano", advirtió en el acto en el que fue presentado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo acompañado en el escenario por su esposa Bárbara Diez y el vicejefe Diego Santilli.

En ese marco, Macri enfatizó: "Lo que viene es distinto. Ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y viene el alivio en el bolsillo porque todos lo necesitamos".

"Empieza octubre de 2019 y a los más jóvenes les digo que en unos años sus hijos les van a preguntar "¿dónde estabas en octubre de 2019?", y ustedes les van a contestar "estábamos haciendo patria"", sostuvo.

El presidente aseguró que "se puede dar vuelta esta elección", en alusión a los resultados de las elecciones PASO en las que perdió por más de 16 puntos ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y señaló: "para eso los necesito más movilizados que nunca, más apasionados que nunca".

Macri advirtió que en las próximas elecciones "hay que fiscalizar hasta las tres de la mañana" y para eso los organizadores del acto instalaron stands en distintos puntos de la plaza y sobre la avenida Juramento para que los interesados se anoten como fiscales voluntarios en octubre.

"Tienen que participar en las redes" sociales, pidió también el presidente a sus seguidores pero les indicó que lo hagan "sin agresión".

El acto, en el que el presidente arengó en varias oportunidades con la frase: "sí se puede", comenzó pasadas las 17 y ante miles de personas hablaron en forma previa la diputada, Elisa Carrió, y el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.

Carrió recordó que en Juntos por el Cambio "queremos paz, justicia, no queremos venganza y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios". "Sé de dónde viene (el presidente), los problemas que ha tenido y la voluntad inquebrantable de cambiar este país en serio", destacó la cofundadora de Cambiemos.

Pichetto, por su parte, aseguró que "la única batalla que se pierde es la que no se da" y afirmó que en octubre "vamos a ganar esta elección".

"Los esfuerzos realizados por ustedes, la clase media, tienen que parar", prometió el senador peronista y manifestó: "tenemos que generar empleo... se acabo el ajuste, se acabó". Pichetto también dijo: "vamos a ganar las elecciones y Macri va a seguir gobernando".

Globos y banderas de celeste y blanco

Una multitud de diferentes edades y provenientes de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires colmó hoy la plaza de Barrancas, en el barrio porteño de Belgrano, en apoyo a la marcha "Sí se Puede". Con globos celestes y blancos y banderas argentinas, familias y amigos, en su mayoría en grupos, cantaron canciones a favor del Gobierno y exhibieron carteles con consignas a favor de Juntos por el Cambio, aunque la que más se escuchó durante la tarde fue: "Sí, se puede".

Tras los discursos de apertura de Elisa Carrió y Miguel Pichetto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrieron y saludaron a los manifestantes. Más tarde, fue el turno de una breve arenga del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien anunció que el tren del ferrocarril Mitre que trasladaba a Macri desde Olivos había partido a las 17.45.

Desde ese momento, numerosos manifestantes se agolparon en la salida de la estación, a la espera de saludar al presidente. Minutos después de las 18, tras un breve discurso del jefe de Gobierno porteño, el cierre fue todo para Mauricio Macri, quien subió al escenario junto a su esposa Juliana Awada. Se vio muy entusiasmado al Presidente.

La gente. Los manifestantes comenzaron a acercarse a la plaza de Barrancas pasado el mediodía y cerca de las 17, hora de la convocatoria, la zona estuvo colmada.

Cánticos venezolanos y aplausos antinarcos

Mientras comenzaba a hablar el presidente, un grupo de venezolanos comenzó a cantar: "Macri, amigo, Venezuela está contigo", lo que fue transformado por otros manifestantes en: "Mauricio, querido, el pueblo está contigo". Los momentos más aplaudidos del discurso fueron cuando se refirió a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, que generó el grito espontáneo de "justicia", pero el clímax de la marcha se produjo cuando Macri dijo que "sí, se puede dar vuelta esta elección".

En una tarde soleada, primaveral, una de las primeras dirigentes políticas en llegar fue la diputada Carrió, quien bajó de su auto y caminó varios metros acompañada de seguidores que la aplaudieron y le pidieron una selfie. Entre los carteles que exhibieron los militantes, se pudo leer: "Fuerza Presidente"; "Sí se puede vivir en libertad y en paz"; "Defendamos la República"; "Sí, se puede hacer un país sin narcos".

También participaron del acto, y saludaron a los manifestantes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el candidato a senador por la Capital Federal, Martín Lousteau, entre otros.