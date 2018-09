"Podemos demostrar que se pueden hacer [obras] respetando las fechas comprometidas y sin que nadie se lleve un mango que no corresponde". El presidente Mauricio Macri inauguró este mediodía el Puente Olímpico Ribera Sur en Lanús, en el límite entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y se refirió de esa manera a la obra pública.

El Presidente habló sobre su gobierno. "Este no es un equipo perfecto, porque la perfección no existe, pero nadie puede dudar de que es un equipo que tiene honestidad", sostuvo. Acompañado por la gobernadora bonarense, María Eugenia Vidal , y por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , Macri dijo que su "equipo" tiene "un eje profundo en el hacer". Y agregó: "A las palabras se las lleva el viento y a este puente no".

Macri dijo que el puente que conecta Lanús con la ciudad de Buenos Aires es "el resultado de un trabajo en equipo de años" y "un sueño de 50 años hecho realidad".

"Nunca es malo reiterarse cuando estamos hablando de valores. Acá, esto que estoy pisando, es de verdad, no son palabras o discursos", soltó en referencia a administraciones anteriores.

"Los puentes como estos terminan conectándonos, que es una manera de estar más cerca, es hacer, es dialogar, porque hace tres años decidimos un cambio", sostuvo. Macri planteó que ese cambio "dijo basta a las mentiras, a las mafias" y que es "un cambio para reconstruir el país".

"Y claro que cuesta, claro que falta, y nos está costando mucho, estamos todos poniendo el hombro, y lo sé porque camino el país y hablo con ustedes", agregó.

"Lo hacemos porque queremos ser felices. Los argentinos podemos ser muy buenos cuando nos lo proponemos", concluyó.