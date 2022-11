Mauricio Macri estuvo en un mano a mano con Joaquín Morales Solá en Desde el Llano (TN). Allí cuestionó al Gobierno por “defender a los que no trabajan” y dejó una frase contundente: “Si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio”.

“Necesitamos un país en el que todos nos comprometamos a trabajar la misma cantidad de días y de años, sin robarle el trabajo al de al lado. El General decía que cada uno tenía que producir, como mínimo, lo que uno consume”, expresó el expresidente.

Por otro lado, en vista a las elecciones presidenciales 2023, el líder del PRO evitó responder si se presentará como candidato: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.

“Tenemos que discutir para qué vamos a volver al gobierno. Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir quiero o no ser candidato. Hoy estoy para debatir ideas, me siento cómodo en ese lugar”, planteó.

Además, criticó los dichos de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sobre el homenaje realizado a las víctimas fallecidas por Covid-19: “Trato de no escucharla porque no contribuye mucho con lo que dice. Debe ser la peor vocera coherente con el peor Gobierno que hemos tenido desde la vuelta a la democracia”.

“Escucharla es lo más cínico, lo más perverso, es la deshumanización de la política”, sostuvo. Y agregó: “Más de 130.000 personas se murieron por Covid. ¿No había abuelos kirchneristas entre ellos? ¿Hay muertos de primera y de segunda?”.

Macri, sobre los dichos de Luis Juez: “Nunca reivindicó la dictadura”

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, protagonizó un tenso intercambio en su paso por La Noche de Mirtha (el trece) luego de realizar una crítica a la realidad política del país desde la vuelta a la democracia.

“Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”, dijo y, para justificar sus dichos, agregó: “Se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando”. En ese momento, los otros invitados salieron al cruce y cuestionaron lo que había planteado.

A través de Twitter, el presidente Alberto Fernández le contestó al legislador de la oposición y sostuvo que esas declaraciones “son una falta de respeto a la historia”. “Poner en cuestionamiento la democracia es retroceder 40 años, a los peores días de nuestra historia”, señaló.

En ese sentido, Macri respaldó a su compañero de coalición y remarcó: “Es querer sacar de contexto las cosas que se dicen para distraer la atención una vez más”. Asimismo, manifestó: “En el 83 teníamos 6% de pobreza y hoy llegamos al 50, eso requiere una gran autocrítica. Pero Luis no reivindicó la dictadura en ningún momento”.

Las frases más destacadas de Mauricio Macri en Desde el Llano

*“Hoy espero reflejar lo que me pasa. Estoy triste, preocupado por lo que estamos viviendo. Por el creciente deterioro de un Gobierno que no tiene rumbo, ni plan y se ha dedicado a destruir oportunidades. Argentina está fuera del mapa”.

“Estoy muy esperanzado como nunca antes. Necesitamos un cambio profundo”.

“La Argentina no puede crecer producto de este entramado mafioso de la política y del empresariado”.

*“Hay que establecer reglas de juego claras. Es complejo y el país simplifica todo”.

*“Siempre creímos que íbamos a encontrar a un Maradona que nos solucione todo a todos y eso no existe”.

*“Estamos comprando cascos especiales porque ya nos anunciaron que van a venir con más piedras. Si vienen con las piedras, vamos a imponernos”.

*“Las empresas estatales pierden por año 6 mil millones de dólares”.

*“Necesitamos un gobierno con coraje”.

*“Un gobierno de Juntos por el Cambio va a ser mucho mejor porque capitalizamos la experiencia anterior”.

*“Asumí en el tercer subsuelo, llegué al sexto o séptimo piso, pero las expectativas eran altas y fue insuficiente, no pude ganar la reelección. Este Gobierno volvió y se fue del séptimo piso al séptimo subsuelo”.

*“Los pibes no se bancan que les roben con impuestos que inventan todos los días”.

*“La Argentina decidió abrazarse a ideas modernas, no a las anacrónicas”.

*“El peronismo tiene ideas secuestradas”.

*“Si la Argentina no termina con los comportamientos mafiosos no tiene futuro. Hay que dar batalla y después de esa batalla, sale el sol”.

*“Esta versión del peronismo/kirchnerismo defiende a los que no trabajan. Si Perón resucitase hoy, se afiliaría a Juntos por el Cambio porque es el que defiende a los que trabajan”.

*“Trato de recordarles, a ver si les hago recuperar la memoria. Han perdido el sentido de la vida. Están todo el tiempo ordeñar la vaca del otro, cómprense una vaca y ordeñen ustedes”.

*“Tenemos un compromiso de bajar los impuestos”.

*“Las ideas de este Gobierno son un desastre, inviables”.

*“Lo único que hizo Massa hasta ahora es patear la pelota para adelante”.

*“Van rumbo a dejar una bomba peor que la que recibimos en 2015″.

*“El daño que están haciendo, no atacando a los problemas de fondo, es bestial”.

*“Creen que imprimir dinero no tienen costo, que avasallar las libertades no tiene costo”.

*“Hablan todo el tiempo de la deuda, pero ellos son el Gobierno que más deuda tomó”.

*“No se puede engañar mucha gente durante mucho tiempo. Son cada vez menos los que creen”.

*“Si la Argentina hubiera vacunado como Chile, la mitad de esos muertos estarían vivos”.

*“En esta cultura del poder oscura, el Gobierno decidió vacunar primero a los de ellos en vacunatorios VIP”.

*“La grieta no es una grieta entre personas, sino entre ideas anacrónicas y destructivas que la Argentina ha sido un laboratorio e ideas modernas”.

*“No hay ningún país que haya retrocedido tanto el PBI como la Argentina en los últimos 50 años”.

*“Estamos trabajando con más profundidad que antes en la coalición para volver al Gobierno”.

*“No se puede dialogar con gente que, perversamente, nos acusa de ser parte del atentado que tuvo Cristina Kirchner”.

*“Hace unos meses dije que es un grupito de loquitos el que lo hizo. Nos acusan sin pruebas”.

*“La Argentina está entre los cinco candidatos a ganar el mundial. También está Brasil, Portugal, Francia y a Alemania nunca se la puede descartar porque... raza superior”.