El expresidente Mauricio Macri se refirió hoy a la crisis social y económica que vive el país y al hablar sobre los problemas que enfrenta la Argentina, y el rumbo que marca el gobierno de Alberto Fernández, aseguró que si Juan Domingo Perón estuviera vivo, lo apoyaría más a él que al kirchnerismo.

“Si Perón hoy viniese acá, diría ‘yo me anoto en Juntos por el Cambio’”, aseguró en una charla en el departamento del periodista Jorge Lanata, para radio Mitre. “Hay que trabajar y poner el granito de arena; como decía el General, cada uno tiene que producir al menos lo que consume. Esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo de estas máximas de Perón”.

“Esta versión del peronismo se ha transformado en representante de los que no trabajan; y nosotros representamos a los que quieren trabajar”, añadió. “El statu quo ha sido una fábrica de pobres”, dijo sobre los distintos gobiernos kirchneristas y detalló en particular sobre el de Alberto Fernández: “Era mentira que había otro peronismo dispuesto a acordar”.

Al ser consultado sobre el título de su nuevo libro, Primer tiempo, Macri aseguró que sus colaboradores se acercaron a él con una lista de opciones pero que fue decisión suya que se llamara así, para “que quede claro que hay un segundo tiempo de la transformación”.

“Lo que busco es reafirmar por qué comencé en política y fue para ayudar a que la gente viva mejor. Hay que transformar la Argentina. Quizá sea difícil entender que 2015-2019 fue el prólogo de la transformación hasta que la Argentina vuelva a encarar 20 años de crecimiento tras esta marcha atrás del populismo”, indicó el expresidente.

Sobre su rol político de cara a las elecciones de este año Macri evitó confirmar si iba a postularse, pero insistió en que su compromiso es que el cambio continúe.

“Para que se concrete hacen falta más liderazgos, más alternativas. No estoy pensando en eso pero claro que tiene que haber internas para 2023, es fundamental”, afirmó y continuó: “Soy un amante del desarrollo de una persona. Hay que competir para sacar lo mejor de uno”.

Su gobierno

Respecto de sus cuatro años en la Casa Rosada Macri dijo que en 2015 no había conciencia de que el Estado estaba quebrado, no había una vocación de decir que el país estaba quebrado. “Hicimos muchas cosas, la revolución de la educación, pero si no tenés moneda ni previsibilidad, no tenés la capacidad de empleo que es lo que la gente quiere”, añadió.

Asimismo, justificó: “Yo nunca tuve que vetar una ley para recortar el gasto, las leyes que veté se debieron a que aumentaban el gasto: una era la que prohibía los despidos y la otra la de retrotraer las tarifas”.

Sobre el respaldo de los distintos sectores de la población que tuvo durante su presidencia, Macri indicó: “Teníamos fragilidad política y no admitirla fue un error, teníamos minoría en los gremios, en las organizaciones sociales, en el empresariado. Los empresarios del campo, del turismo y la energía estuvieron a favor pero el resto, una gran mayoría, no. Perdieron la dignidad y se rindieron y no se vieron capaces”.

Frente a la pregunta de si se arrepentía de haber tomado deuda con el Fondo Monetario Internacional, aseveró: “La deuda es hija del déficit y el déficit lo dejó el kirchnerismo. Cuando se acabó el crédito internacional por la disputa entre Trump y el Estado chino, había que renovar el apoyo político del mundo a esa Argentina que le quería poner un punto a la chavización de América Latina. El fondo son los países del mundo que te ayudan o no”.

Y de inmediato agregó: “Martín Guzmán se está endeudando al 18%”.

Al describir a su entender el panorama nacional actual, afirmó que en términos económicos “la prioridad es controlar la inflación” porque destruye la sociedad y genera pobreza segundo a segundo. “Es la estafa mayor de un gobierno hacia su gente y te muestra si hay consenso en igualdad en la sociedad, es un Estado que gasta más de lo que genera”.

Sobre Cristina Kirchner

Horas después de que la vicepresidenta, en un acto por el 24 de marzo, afirmara que la Argentina no podrá pagar la deuda al fondo porque no tiene la plata y afirmara además que la situación es responsabilidad del gobierno anterior, Macri insistió en que la expresidenta es una persona que perdió el equilibrio, agregó que no es el único que piensa de esa forma y además la tildó de mentirosa.

“La doctora Kirchner miente cuando dice que pagó todas las deudas, hizo pésima negociación con el Club de París, hasta tenía deudas con los países vecinos. Ese déficit le quedó a la nación, y nos llevó a tomar deuda y combatir la inflación”, dijo.

“Recibió el país con un 4% de superávit y lo entregó con un 5% de déficit”, afirmó el exmandatario y luego detalló: “Ella dejó la deuda con los jubilados, la de las provincias, con los holdouts. Hasta a Bolivia y Paraguay se les debía plata. Nosotros salimos a pagarle a todo el mundo y quedamos solos”.

El futuro

Durante la entrevista Macri se volvió a mostrar esquivo a dar precisiones sobre una posible candidatura en 2023 e indicó: “No te puedo contestar si quiero ser presidente de nuevo, mi tarea ahora es trabajar para que el sistema institucional siga funcionando porque ella (Cristina), a la cabeza, quiere romper el sistema para no tener alternancia institucional”.

“Voy a trabajar para que tengamos los mejores candidatos”, se comprometió el líder de Juntos por el Cambio e insistió en que durante su gestión él salió del statu quo para que la Argentina tenga el lugar que le corresponde. “No me voy a morir hasta que la Argentina llegué al lugar que se merece”.

“Para mí lo importante en mi rol actual es el compromiso con millones de argentinos, en los que creen con convicción que pueden mejorar, superarse y estar más cerca de ser felices. A todos ellos les quise decir que ese cambio puede continuar, y ese es mi compromiso”, continuó Macri y añadió que quiere que surjan nuevos liderazgos que busquen enfrentar al statu quo.

“No quiero esta aversión al riesgo que tiene la política hoy. El político tiene que asumir riesgos y acercar a la gente a esa tierra prometida”, cerró.