El presidente Mauricio Macri encabezó este lunes la presentación del proyecto que contiene el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación e hizo hincapié en el valor de una Justicia "independiente" para que la gente "vuelva a confiar".

"Así como decimos que si la Justicia es lenta no es Justicia; si no es independiente, tampoco es Justicia. Y estos años hemos trabajado mucho para que la política no intervenga en la Justicia", sostuvo Macri en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

"A los argentinos siempre nos pasó algo muy triste con la Justicia. Piensan que es lenta, que está llena de burocracia, de idas y vueltas y lejos de la gente. Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia. Necesitamos confiar en que está para defendernos, para protegernos, para responder a nuestras demandas. Y gracias al esfuerzo enorme de muchos estamos avanzando en ese sentido", agregó Macri.

Del acto también participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; miembros de la Corte Suprema de Justicia, jueces federales y provinciales, legisladores y representantes de diferentes ONG.

Además, asistieron los integrantes de la comisión redactora que trabajó en la elaboración del proyecto, que será enviado al Congreso de la Nación.

Fuente: Clarín