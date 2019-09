En el Salón Blanco. Macri estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, además de funcionarios judiciales porteños y nacionales.

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que "si la Justicia es lenta, no es Justicia" del mismo modo que "si la Justicia no es independiente, no es Justicia", al encabezar el acto de presentación del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial en la Casa Rosada.



El mandatario recalcó en el mismo sentido que durante su gestión se trabajó mucho "para que la política no interviniera en la Justicia" y remarcó que de cara al futuro "es importante que la Justicia pueda defender esa independencia".



Durante el acto de presentación del anteproyecto, que tuvo lugar en el Salón Blanco, el Presidente consideró que hay una queja extendida en la ciudadanía porque perciben que la Justician es "lenta", "está llena de burocracia" y "lejos de la gente", lo que explica que la sociedad "no tenga una buena opinión" del Poder Judicial.



El proyecto, que será enviado al Congreso, pretende simplificar las estructuras procesales, incorporar el uso de tecnologías y así agilizar las causas, así como la obligación para el acusado de un delito de decir la verdad al declarar ante los magistrados, según el Ministerio de Justicia.



Macri hizo un repaso de las medidas adoptadas durante su gestión para cambiar esa situación, y planteó: "Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia, confiar que está para protegernos, saber que está para servirnos, para responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando la necesitamos".



El jefe del Estado destacó los pasos dados para "avanzar en ese sentido" y agradeció a los 21 integrantes de la comisión redactora del anteproyecto de ley presentes en el acto por su "compromiso y esfuerzo para querer cambiar la realidad". "Estamos cambiando la realidad sobre la base de valores que son innegociables para nosotros: el de la verdad, la transparencia y la cultura del diálogo", remarcó el Presidente.



Agregó en ese sentido que "ya no da lo mismo que nos mientan o que nos digan la verdad", como tampoco da lo mismo "tener instituciones serias y confiables o no tenerlas", ni "vivir en la confrontación permanente o vivir en una sana convivencia".



En particular sobre los cambios introducidos con el nuevo Código Civil y Comercial, el jefe de Estado remarcó que con las modificaciones estará penado mentirle al juez: "No entiendo cómo no lo hicimos antes, el deber decir la verdad", apuntó Macri. También destacó que con los juicios orales implementados en los últimos años los procesos dejaron de durar entre 5 y 7 años, y se acortaron drásticamente, con plazos cercanos al año. Y remarcó que se busca que "la gestión sea cien por cien electrónica" dentro de la Justicia, como pasó en la administración pública. "Todos estos cambios son una muestra de que se puede mejorar lo que no funciona, son una muestra de que no debemos resignarnos porque las cosas siempre fueron así", señaló entonces el mandatario.



Finalmente, sostuvo que así como se dice que "si la Justicia es lenta no es Justicia", del mismo modo "si la Justicia no es independiente no es Justicia". "En estos años trabajamos mucho para que la política no interviniera en la Justicia, es importante ahora que la Justicia pueda defender esa independencia", concluyó Macri.



El nuevo Código -cuyo texto completo está publicado en la web de Justicia 2020- impactará favorablemente a los litigantes de juzgados federales de todo el país y de juzgados nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires en materia civil y comercial.



