El presidente Mauricio Macri brinda una conferencia de prensa en la residencia de Olivos, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña , encabezara en el mismo lugar una reunión de la mesa política con la nueva integración dispuesta por el mandatario para analizar la coyuntura económica y social.

"Como dijo el presidente del Banco Central, consideramos superada la turbulencia cambiaria. Es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población, hubo miedo angustio", dijo Macri desde Olivos.

El presidente asumió que el país tiene graves problemas que tiene que resolver para evitar vivir situaciones como las de las últimas semanas. "Tenemos que hacer un balance y entender cuál es el problema central que tenemos los argentinos. Tenemos que acelerar para reducir el déficit fiscal, estamos gastando más de lo que tenemos, que es una carga para la sociedad y nos genera vulnerabilidad", indicó.

Macri anunció que para poder resolver el principal problema del país es reunirse con los funcionarios del resto de los partidos y convocó a todos para llegar a un acuerdo. "Hablé con gobernadores de distintos espacios y senadores, y los convoqué a todos a sentarnos alrededor de una mesa y hacer un gran acuerdo para equilibrar algo que la argentina no logra hacerlo hace más de 70 años", sostuvo.

"Soy el primero en saber y reconocer el esfuerzo de los argentinos que hicieron estos dos años y cuatro meses. Seguimos teniendo el mismo problema de fondo y hay que revertirlo. Tenemos que sacarnos esta mochila", agregó.

El mandatario dijo que se puso metas "demasiado optimistas" que complicaron bajar la inflación, una de las principales metas. Además, hizo una autocrítica sobre la relación del gobierno con el Banco Central. "Desde ese 28 de diciembre hemos tenidos problemas de coordinación entre el gabinete económico y el BCRA. Tenemos que recordar que el BCRA es independiente y no podemos vulnerar su independencia", sostuvo.

El acuerdo con el FMI

Ante las reiteradas preguntas sobre el acuerdo con el FMI, Macri afirmó que la Argentina va a hacer un gran acuerdo con el Fondo, a pesar de lo que generó volver a pedirles dinero. "Vamos a hacer un buen acuerdo con el FMI. Podemos ir al Fondo porque no tenemos nada que ocultar. Acá no hay gente que se lleva bolsos con plata a los conventos", apuntó, en referencia a el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, que fue filmado cuando llegó con los bolsos con más de 9 millones de dólares y un fusil al convento donde fue detenido queriendo enterrar el dinero.

"El FMI, del cual nunca nos fuimos, es una herramienta más que está por fuera del mercado. Con este acuerdo vamos a potenciar el futuro de los argentinos", agregó.

Ante las preguntas de los periodistas sobre las condiciones que el FMI le pondría a la Argentina para poder obtener el préstamo, Macri afirmó que esas condiciones las pone el mismo gobierno y que los argentinos no tengan miedo. "Saquemos eso de la cabeza, acá nadie nos va a condicionar. No se meten con nuestra legislación ni con el tipo de cambio Para reducir el déficit, no dependemos del FMI, es algo que tenemos que definir entre todos los dirigentes", apuntó.