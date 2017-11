El presidente Mauricio Macri viajará este domingo a Nueva York para participar del homenaje a los cinco rosarinos víctimas del atentado del martes en esa ciudad estadounidense, asistirá a un evento organizado por el Council of Américas y se reunirá con el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres



El primer mandatario partirá hoy a las 21.40 en un vuelo de American Airlines acompañado por la primera dama, Juliana Awada; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el canciller Jorge Faurie; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, además de autoridades parlamentarias y los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos.



El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, también forma parte de la comitiva presidencial pero viajó anoche para poder llegar a Nueva York a tiempo para acompañar a los familiares de los jóvenes rosarinos asesinados cuyos cuerpos serán repatriados hoy y llegarán al país en la madrugada del lunes.



Precisamente, como inicio de la gira, Macri homenajeará mañana a las 12 (hora argentina), junto al gobernador Lifschitz, a los cinco argentinos muertos el martes pasado en un atentado terrorista en la bicisenda de West Street y Chambers, donde el grupo de egresados del Instituto Politécnico de Rosario fue arrollado por uno de los denominado "lobo solitario" seguidor del Estado Islámico (EI).



El homenaje se realizará en la zona cercana al Ground Zero, en el sur de Manhattan.



Después del homenaje, las actividades del Presidente se trasladarán al hotel The Mark, muy cerca del Central Park, para compartir allí un almuerzo con CEOs e inversores, y reunirse con Andrew N. Liveris, CEO de la empresa Dow, a las 14.45; con el vicepresidente de Infraestructura de Expansión Global de Amazon, Elaine Feeney, a las 17.30, y con inversores norteamericanos en Argentina, a las 18.



El martes, a las 9.15, Macri participará de un desayuno organizado por el Business Council for International Understanding (BCIU), en The Carlyle Hotel, en donde el CEO de ABInBev, Carlos Brito, presentará al Presidente y le cederá luego la palabra para culminar el encuentro con un intercambio en formato 360 grados.



Más tarde llegará uno de los puntos fuertes de la gira presidencial, con el almuerzo ofrecido en honor a Macri por el Council of Americas, en su sede de Park Avenue 680.



En el Council, Macri recibirá el premio "Gold Insigne", en "reconocimiento por su liderazgo transformador en la República Argentina y en toda la región", entregado por Bill Rhodes, chairman emérito, y Susan Segal.



Luego, el Presidente será entrevistado por el periodista Charlie Rose, de la cadena televisiva pública de EEUU PBS (Public Broadcasting Service) y recibirá el saludo del exalcalde de Nueva York y empresario Michael Bloomberg.



La última actividad del martes del Presidente será el encuentro bilateral, a las 18.30, con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la sede neoyorquina de la ONU. El miércoles, en horario a confirmar, el jefe del Estado recibirá en el hotel The Mark al director de "PointState Argentum", Dario Lizzano.

Encuentro con el "canciller" del Papa



El presidente Mauricio Macri recibió ayer por la mañana en la residencia de Olivos al secretario para las relaciones con los Estados de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, con quien dialogó sobre las acciones que viene desarrollando el Gobierno nacional en materia social y en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. En el encuentro, el "canciller" del Papa -que visita el país invitado por el Gobierno argentino- transmitió las condolencias de la Santa Sede por los cinco rosarinos que murieron en el atentado terrorista que se produjo el martes en la ciudad de Nueva York

Nuevo embajador Macri llega a EEUU con la designación en la mano del nuevo embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa, un empresario de agronegocios que se desempeñó como secretario de Inversiones del Ministerio de Modernización de la ciudad de Buenos Aires y que llega a cubrir el cargo vacante desde abril.

Este lunes llegan al país los cuerpos



Los cuerpos de los cinco argentinos asesinados en el atentado terrorista de Nueva York serán repatriados hoy domingo y arribarán en la madrugada de mañana lunes al país.



De acuerdo con lo previsto por las autoridades, el vuelo partirá a las 15 de hoy hora de Nueva York (16.00 de Argentina) y arribará a Ezeiza entre las 3 y las 4 de la madrugada. En ese mismo vuelo regresarán al país los sobrevivientes del atentado y los familiares de las víctimas que viajaron para repatriar los restos.



Las autoridades locales prevén que los cinco féretros estén en Rosario a más tardar en el mediodía del lunes.

Recuerdo del maratón de Nueva York



El sitio oficial del maratón de Nueva York homenajeó ayer a los cinco rosarinos muertos en el atentado en Manhattan con videos que muestran el entusiasmo de unos 200 corredores argentinos que hoy participarán del certamen con la camiseta celeste y blanca y una cinta de luto. "Aquí algunos argentinos haciendo algo de ruido", dice uno de los dos videos colgados en Twitter en los que se puede ver a los corredores de nuestro país durante la ceremonia de apertura que se realizó el viernes por la noche. Este domingo tendrá lugar el maratón de Nueva York, uno de los eventos más importantes de la ciudad pero también una de las carreras más convocantes en el mundo.