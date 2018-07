En barco. Mauricio Macri, a bordo del barco Modesta Victoria en el lago Nahuel Huapí, donde mantuvo un encuentro con los representantes de la Mesa de Turismo.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se refirió ayer al conflicto con los mapuches en el sur del país, después de enfrentamientos que han tenido lugar en los últimos días, al lamentar que es "difícil" encontrar diálogo con estos grupos y señalar el respeto a la ley como la única vía.



"Lamentablemente se hace difícil encontrar un canal de diálogo, pero no hay otro que sea el de respetar la ley", declaró el mandatario, durante una breve visita a Bariloche, en la provincia sureña de Río Negro.



En Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de Bariloche, el jueves pasado se produjeron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros de la comunidad indígena Lafken Winkul Mapu, iniciados cuando una fiscal se acercó para hacer una inspección ocular ordenada por un juez en un hotel tomado por los mapuches como protesta.



Según las versión del Gobierno, que atribuye el enfrentamiento a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), este grupo recibió con piedras y cócteles molotov a una delegación de funcionarios, que

respondieron con balas de goma. Los mapuches, por su parte, aseguran que la comitiva entró

disparando en el recinto, lo que les llevó a responder al ataque, de acuerdo a medios locales.



La zona sur de Argentina es un escenario frecuente de disputas entre las administraciones del Estado y las comunidades mapuches, que reclaman la posesión de tierras; en este caso, los indígenas ocupan desde hace años una extensión de unas seis hectáreas, y denuncian que el organismo de Parques Nacionales pretende un desalojo del terreno.



En un breve contacto con la prensa, Macri habló sobre el conflicto mapuche en Villa Mascardi, Bariloche, y aseguró: "Tengo la misma mirada que tienen los argentinos y es que todos tenemos que vivir dentro de la ley. Nadie puede creer que está por arriba de la ley".



Luego agregó: "Estamos dispuestos a dialogar todo lo necesario, pero no estamos dispuestos a aceptar que haya nadie en la Argentina que se pueda apropiar de algo que no le pertenece". "Seguiremos tratando de encontrar soluciones con ellos", dijo Macri que no descartó el cese de tierras, siempre y cuando el diálogo sea "en el marco de la ley".



Sobre el accionar de la Justicia en el caso de la muerte del mapuche Rafael Nahuel y el desalojo del campo, dijo: "Lo seguimos de cerca y muy atentamente. La Justicia es un poder independiente, que está investigando lo que pasó y que, en las diferentes instancias, se clarificará todo. Esto servirá para darle paz a la gente de Chubut y Río Negro donde fueron los mayores conflicto con el (grupo) RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)".



Cerca de las 11 llegó el avión del mandatario quien de inmediato se trasladó hasta Puerto Pañuelo en un helicóptero. Acto seguido se reunió en el interior de la embarcación Modesta Victoria con 20 empresarios y funcionarios locales. Según pudo averiguar el diario Clarín, el presidente se interesó especialmente por el avance en la nueva concesión del cerro Catedral.

"No vamos a aceptar que se apropien de algo que no les pertenece", dijo Macri.



Además, adelantó, planteará la posibilidad de que haya excepciones a la importación de determinadas maquinarías que pretende traer la empresa Catedral Alta Patagonia como parte de una inversión comprometida de 22 millones de dólares.



"Durante la reunión se le informó al presidente sobre la necesidad de que funcione un hotel en Isla Victoria, para que los turistas puedan tener una experiencia más plena, la iniciativa de un pase "Verde" con el cual el visitante pueda ingresar a distintos parques de la zona y paseos sin tener que pagar por cada uno. Se habló de los costos laborales, del Catedral y de la construcción del Centro de Congresos y Convenciones", informó el concejal del PRO Daniel González.