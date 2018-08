Para el otro año. El presidente Macri asistió ayer a un acto sobre un plan de seguridad en Jujuy. El mandatario habló sobre corrupción, sobre pobreza y afirmó que "vamos a crecer el año que viene".

Desde Jujuy, el presidente Mauricio Macri dijo ayer que debido a la creciente inflación habrá más pobres este año. Pero insistió en la necesidad de seguir "trabajando como hasta ahora, porque el año que viene vamos a crecer. No mucho, pero vamos a crecer, sobre todo si seguimos haciendo los deberes".



Macri adelantó que la pobreza volverá a subir en la próxima medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En una conferencia de prensa realizada en Jujuy, cuando le consultaron sobre el tema contestó: "Sí, lamentablemente con esta devaluación, que trajo un rebote en la inflación, y la inflación es el mayor generador de pobreza, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder".



"A mí me duele muchísimo porque era mi principal compromiso y sé porque los visito, porque recorro, porque hablo lo que significa estar en la pobreza. Y sé la desesperación y las ganas a partir de un buen trabajo por salir de ese lugar", ahondó escoltado por el gobernador radical jujeño Gerardo Morales.



Sobre la situación económica que atraviesa el país, Macri advirtió que es "un momento de suma tensión porque estamos atravesando una tormenta muy compleja. Todos sabemos que al gastar más de lo que tenemos dependemos del crédito internacional y el mundo nos ha dicho que nos va a prestar muchísimo menos". "Todos tenemos que poner el hombro. Los intendentes, el gobierno nacional y todos los argentinos en general", insistió.



Además, y consultado sobre la escalada del dólar, señaló que "está mas calmo en las últimas semanas", pero rápidamente insistió en que "estamos en un mundo globalizado y no depende de nosotros, no fijamos la tasa de interés de Estados Unidos ni el precio del petróleo, pero ya somos parte del mundo y queremos serlo".



"Lo que sí podemos hacer es construir fortaleza y eso lo hacemos fortaleciendo a la Justicia, fortaleciendo la libertad de prensa y fortaleciendo el ingreso a la información pública", precisó.



Macri fue enfático al cuestionar los casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas: "Esta investigación es un antes y un después para el quehacer de la obra pública. El cambio es mucho más que lo económico. Son valores, transparencia y el Estado al servicio de la gente", señaló.



"Hay una política que debe terminar de ordenarse, desterrando la corrupción y eso va a permitir que terminemos con la pobreza", agregó ante una imponente escenografía natural, con los cerros de Purmamarca a sus espaldas, mientras lanzaba una aplicación para celulares.



Por otro lado, Macri anunció que Jujuy comenzará a cultivar marihuana para la creación de cannabis medicinal. En una rueda de prensa, junto al gobernador, Gerardo Morales, Macri informó que el proyecto, del que aún no se han avanzado plazos, ya cuenta con el interés de un inversor canadiense.

El plan de seguridad fronteriza

El presidente Mauricio Macri presentó ayer por la mañana, en la localidad jujeña de Huacalera, el Plan de Fronteras Protegidas, el primer operativo que comenzarán a realizar los militares argentinos en zonas limítrofes estratégicas junto a las fuerzas de seguridad.



El mandatario de los argentinos puso en marcha la colaboración del Ejército para seguridad interior. Anunció la movilización de integrantes de las Fuerzas Armadas a la frontera norte, entre La Quiaca y Puerto Iguazú, con el objetivo de asistir a la Gendarmería Nacional en el combate contra el contrabando y el narcotráfico.



Se trató del primer envío de tropas -son 500 militares y esa cifra aumentará a 3.000 antes de fin de año para patrullar una superficie de 51.600 kilómetros cuadrados, desde La Quiaca hasta Puerto Iguazú- tras la decisión de Macri de firmar el decreto 683, en julio, que modificó otro que había firmado el entonces presidente Néstor Kirchner, que limitaba la participación de las fuerzas militares a agresiones externas de origen estatal. A partir del cambio que introdujo el jefe del Estado, las Fuerzas Armadas quedaron autorizadas a prestar apoyo logístico y en comunicaciones.



"Son las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad de la democracia. Están para cuidarnos", justificó el presidente argentino Mauricio Macri desde la localidad de Huacalera, donde presentó el primer operativo en el marco del Plan de Fronteras Protegidas, que viene a reemplazar al Escudo Norte.



Cannabis



El presidente Macri dijo que le "parece una iniciativa muy interesante" la posibilidad que Jujuy comience a cultivar marihuana para la creación de cannabis medicinal. Añadió que "todo lo que sea hecho con seriedad, cuidando el medio ambiente y las leyes, que genere empleo es muy bienvenido".