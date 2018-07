Ocho preguntas. El presidente Macri, en la conferencia en Olivos, mientras el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pasa por delante del mandatario que respondió ocho preguntas.

En su primer encuentro con los periodistas a "agenda abierta" desde el 16 de mayo pasado, el presidente Mauricio Macri admitió ayer que "va a disminuir el crecimiento", pero va a retornar en 2019.



"El crecimiento con el que veníamos va a disminuir. Las cosas que formulamos tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene", precisó Macri en la residencia presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires.



La conferencia comenzó a las 18 y duró media hora. El mandatario respondió "a agenda abierta" ocho preguntas que fueron sorteadas antes del comienzo del encuentro.



"Estoy convencido que va a volver a generarse empleo así como lo generamos en 2017", dijo el mandatario. "Muchos argentinos sienten frente a la tormenta que estamos atravesando que estamos afrontando una crisis similar a otras. Pero yo creo que no es así: claramente enfrentamos una tormenta, pero hemos arriado las velas y estamos manteniendo el rumbo. Creo en el futuro que tenemos por delante y estamos haciendo el esfuerzo correcto", aclaró.



Sus primeras palabras fueron destinadas a emitir un mensaje de calma: "Veo un mejor futuro, tan claro como el primer día", dijo.



La primera pregunta fue acerca de la crisis financiera. Macri respondió: "Estoy convencido que estamos haciendo el esfuerzo correcto. Sigo creyendo en el futuro que tenemos por delante. Vamos a tener unos meses en los que hay que madurar. Hay cosas que no dominamos, que son las cosas que pueden pasar en el mundo. Pero cada vez tenemos más fortalezas para enfrentar este mundo tan volátil", dijo.



Y en el mismo tramo atribuyó parte del problema al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Convivimos en un mundo volátil, y entendemos los problemas heredados de gobiernos anteriores y de décadas anteriores", sin hacer demasiada autocrítica sobre su gestión.



Con respecto a la inflación, el mandatario afirmó que "sigue siendo una absoluta prioridad" y vaticinó, optimista, que "va a bajar más de diez puntos el año que viene". También admitió que "no ha sido tan fácil como pensamos domar la inflación" y reiteró que "castiga a los que menos tienen".



"El objetivo es bajar la inflación. El plan que hemos presentado, y es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, (es que) el año que viene va a bajar más de diez puntos y estar en 2020 más cerca de un dígito", completó.



El presidente negó que el Gobierno presione a la baja las negociaciones salariales, al afirmar que "siguen siendo absolutamente libres", y afirmó que "cada sector en su realidad se irá acomodando" teniendo en cuenta el avance de los precios.



En cuanto a los trabajadores públicos, Macri dijo que el ajuste de sueldos por la inflación "estará limitado por los recursos" de los que dispongan las distintas administraciones.



Posteriormente, Macri adelantó que continuarán los aumentos en los precios de las tarifas de servicios públicos porque "hay que pagar los servicios por lo que valen", y destacó que "con el tiempo todos fuimos aprendiendo a consumir menos energía".



Consultado acerca de una posible reducción en el Impuesto a las Ganancias , Macri contestó: "Hemos hecho una lista de alternativas que tiene una lista de gastos e ingresos. Esa es la discusión que acaba de empezar con distintos referentes. He hablado con gobernadores, diputados de la oposición, con senadores de la oposición, y creo que va a haber un nivel de responsabilidad inédito. Este diálogo es parte de este cambio. Entender que solamente poniendo los problemas sobre la mesa y resolviéndolos vamos a generar otro futuro".



Además, Macri sostuvo que la Argentina debe "fortalecer el perfil exportador", por lo cual subrayó que las retenciones no son un "impuesto inteligente". "Tenemos que exportar porque necesitamos generar trabajo", analizó. Así, afirmó: "Estamos apuntando a decirle a todos "por favor, exporten"".



"Las retenciones destruyen nuestro futuro", consideró.



Con este encuentro, Macri buscó retomar la iniciativa de la comunicación política, tras la conferencia de prensa del 16 de mayo pasado, en los primeros días de la crisis cambiaria. La rueda de prensa también se dio en la víspera de la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien llegará al país en los próximos días para supervisar la marcha del acuerdo.