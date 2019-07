Formato 360. Macri en el centro del escenario iluminado especialmente se sintió a gusto arengando a la militancia. Antes participó de una caravana.

Sin sobresaltos como la última vez cuando sufrió un escrache, el presidente Mauricio Macri afirmó ayer que en las PASO del 11 de agosto "cada voto cuenta" porque se decide "si seguimos este camino de profundizar los cambios" o por el contrario "volvemos a las viejas prácticas de la política", al hablar en un acto en Mar del Plata, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.



En el marco de la campaña de Juntos para el Cambio, Macri planteó que "cuanto antes manifestemos con claridad nuestra intención, antes vamos a salir adelante", en referencia a las primarias y acotó: "El país que soñamos no está en el pasado; está en el futuro, en los desafíos que asumimos: ser parte del mundo".



El acto se realizó en el club de básquet Quilmes de Mar del Plata, donde se levantó un escenario circular, de 360 grados, ubicado en el centro del recinto donde hablaron Macri, quien va por su reelección, su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto; la gobernadora Vidal y su vicegobernador, Daniel Salvador, que también reeligen, además de los candidatos a intendente, Guillermo Montenegro y Vilma Baragiola.



Macri advirtió que "no es cualquier elección la del 11 de agosto, porque hay que decidir muchas cosas: si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado; si seguimos luchando contra el narcotráfico, las mafias, la inseguridad y la corrupción".



"Se decide -agregó- si el que piensa distinto no va a ser hostigado" y además "si vamos a seguir trabajando juntos, con estos cimientos, para alcanzar la Argentina del futuro o volvemos a viejas prácticas de la política".



"Se decide todo esto en una votación; es tan importante el voto de cada uno, es importantísimo que vayan a votar, que manifestemos con claridad: no queremos volver atrás", añadió.



En su discurso, pidió votar para "ratificar todo lo bueno que hemos hecho, y lo que vamos a seguir haciendo".



Macri enumeró previamente obras de su gobierno, entre las que mencionó las que benefician a Mar del Plata, como las rutas, la ampliación del aeropuerto local, el gasoducto, desagües, mejora del puerto, entre otras, y subrayó: "No dejo de trabajar por un Estado al servicio de los argentinos y no de la política".



Macri y Vidal participaron de una caravana por la feliz, con la que recorrieron las obras de remodelación del aeropuerto Astor Piazzolla y visitaron la ampliación del gasoducto ubicado en la ruta 226. La caravana de camionetas, ambulancias y móviles policiales se hizo en forma previa al acto de campaña que Juntos por el Cambio en el Club Atlético Quilmes.



Personal policial, con escuadrones especiales motorizados y Bomberos tuvieron a cargo la seguridad del evento, desde calle 25 de Mayo hasta San Martín y Deán Funes hasta 14 de Julio, mientras un grupo de seguidores esperaron ver el paso del presidente y la gobernadora.