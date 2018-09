Negociador clave. Rogelio Frigerio, el nexo entre los gobernadores y Nación, hoy volverá a ser protagonista. Fue invitado por los mandatarios del PJ a la reunión que mantendrán en el CFI, previa al encuentro con Macri.

El presidente Mauricio Macri enfrentará hoy un test político crucial en su reunión con los gobernadores donde intentará dar pasos concretos para acordar el Presupuesto 2019, cuya aprobación es clave para lograr el déficit cero prometido al FMI y para sostener la gobernabilidad.



No será una tarea sencilla ya que el proyecto de Presupuesto 2019, que deberá aprobar el Congreso, viene con un ajuste del gasto de 500.000 millones de pesos de los cuales 100.000 millones deberán ajustarse las provincias.



Con este ajuste el Gobierno espera lograr el déficit cero en la cuentas fiscales del año próximo, promesa hecha al FMI para conseguir el adelantamiento de los fondos en medio de la emergencia por la crisis con el dólar.



La cita está pautada a las 5 de la tarde y tendrá como epicentro La Casa Rosada donde el Presidente espera al menos a 20 mandatarios provinciales, entre ellos al gobernador de San Juan, Sergio Uñac.



Según adelantaron los propios protagonistas, de 24, habrá 20 gobernadores sentados en la mesa de Macri. Algunos no estarán en ninguna de las reuniones previas como las del CFI, otros faltarán al mano a mano con el Presidente y alguno más enviará, como delegado, a su vice.



En este contexto, Macri y los gobernadores centrarán hoy la negociación en cómo se hará el ajuste de las cuentas fiscales. A sabiendas que las provincias recibirán menos fondos de la Nación, los gobernadores presentaron un menú de opciones -todas contienen una ampliación de la base tributaria- para achicar el impacto del ajuste.



La semana pasada, los ministros de Economía opositores sugirieron elevar de 0,25% al 1% el impuesto a los Bienes Personales en el exterior, mantener en 33% a cuenta de Ganancias el impuesto al Cheque para las grandes empresas y postergar la reducción de Ingresos Brutos en la intermediación financiera para que se mantenga en 6% y que en 2019 no se rebaje al 5%, tal como pretende el Ejecutivo.



Como resultado de ese reclamo, los equipos técnicos de Nación y de las 24 provincias convinieron en la reapertura del consenso fiscal firmado en noviembre del año pasado y así se selló un principio de acuerdo.



Por el momento, afuera de la agenda de negociaciones quedó cualquier tipo de modificaciones en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Pero, además, lo gobernadores sospechan también que la Casa Rosada querrá rediscutir algunos números de lo que queda del 2018.



En la Rosada justamente será el cónclave donde el encuentro no sólo tendrá que ver con el dinero sino, y fundamentalmente, con las señales políticas, que por estas horas pueden ser un salvavidas o una lápida para el Presidente. De hecho, hay rumores dando vueltas de que algunos gobernadores peronistas no estarían dispuestos a sacarse una foto con Macri tras el encuentro aunque haya acuerdo con la Nación. Precisamente la foto del Presidente con todos los gobernadores se convirtió para la Casa Rosada en la imagen política más deseada de las últimas semanas. Lo concreto es que 4 gobernadores no estarán aunque haya foto: Miguel Lifschitz y Jorge Bordet están fuera del país, Alicia Kirchner y Carlos Verna mandarán a sus vice.



Una voz autorizada que pidió el off afirmó: "Está claro que los gobernadores quieren que el Gobierno llegue hasta el final de su mandato, y tarde o temprano se llegará a un acuerdo porque no pueden permitirse no aprobar el Presupuesto ya que los afectará directamente a ellos". Es que la suerte de las provincias está atada a la de la Nación. Los fondos de la coparticipación federal ocupan la mitad o más de los ingresos con los que los gobernadores pagan los gastos de sus gestiones.



>Saá que sí y que no

Aunque se especuló con que no asistiría, el puntano, Alberto Rodríguez Saá, el domingo dijo por radio Cooperativa que concurrirá a la reunión con Macri a pesar de "no saber de qué se trata el presupuesto". Así y todo, su presencia en la cita con Macri dependerá de cómo marche la reunión pejotista en el CFI.