Sin corbata. Con un clásico del outfit político de hoy, camisas a cuadros y saco, Macri fue recibido de pie por los empresarios. Lo aplaudieron efusivamente.

El presidente Mauricio Macri dejó ayer el optimismo y pasó del "tranquilos, no pasa nada" a plantear un crítico panorama económico en la apertura del Congreso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se realiza en un hotel de Buenos Aires. "Atravesamos una tormenta de frente", diagnosticó el mandatario, y en medio de este temporal que afecta a la economía del país el jefe de Estado anunció que enviará al Congreso tres iniciativas para combatir la corrupción.



Se trata de los proyectos para una nueva ley de Ética Pública, la ley de Datos Personales y una iniciativa para reformar el INDEC.



La primera de estas iniciativas está vinculada directamente con la coyuntura política actual, puntualmente con la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio sobre el pago de coimas a funcionarios kirchneristas por parte de empresarios para quedarse con negocios vinculados a la obra pública.



Entre otros puntos, el proyecto que llegará al Parlamento dispone severas restricciones en el accionar de los funcionarios públicos, declaraciones juradas "realistas", veedores externos al Estado para controlar a posibles testaferros y controles más estrictos en el capítulo de conflicto de intereses



Así, lo que se pretende es que la valuación de las propiedades de un funcionario público (ya sea un ministro, un legislador o un juez) se presenten con el valor real del inmueble. No se aceptará incorporar en este rubro el valor catastral que se prestó para realizar innumerables trampas a la hora de restar valor a las propiedades.



Por otra parte, las declaraciones juradas con carácter más realista incluirán la publicidad del patrimonio de los cónyuges, el nombre de sus hijos menores de edad y el listado de parientes directos. Esta es otra de las medidas que busca evitar vulnerabilidad a la hora de incrementar el patrimonio por parte de los funcionarios y utilizar testaferros para sumar dinero en sus patrimonios.



Con relación a la nueva ley de Protección de Datos Personales, se espera la actualización de la vigente Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, sancionada y promulgada en el año 2.000. Fue pensada en un mundo con una joven internet, en otra coyuntura respecto del tratamiento y procesamiento de datos personales.



El otro proyecto que presentará el Ejecutivo será el desarrollado para mejorar las prestaciones del INDEC. Esta reforma se venía trabajando en dos frentes. Por un lado, desde Jefatura del Gabinete y el Ministerio de Hacienda salieron los primeros borradores que planteaban la creación de un nuevo ente estadístico al cual se le transferirían todos los bienes, personal, activos y presupuesto del actual Instituto.



En el borrador, el artículo 43 plantea la creación de un INDEC, como organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo, con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera".

Implican a Ottavis y Larroque



El asesor del exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, involucró en la cadena de pagos a Mazzón, Ottavis y Larroque.



Martín Larraburu amplió su declaración indagatoria y profundizó sobre el capítulo del dinero negro para la campaña electoral legislativa de 2013. El joven, de 35 años, dijo que "recibía el dinero que recaudaba Planificación" para después asignarlo a gastos de campaña.



Larraburu se definió como un mero pasamanos del dinero negro de la campaña y dijo que le entregó los dólares a Juan Carlos "Chueco" Mazzón y, consultado sobre los destinatarios de los fondos, mencionó a José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque entre los dirigentes que manejaron ese dinero de la obra pública para hacer proselitismo.



Larraburu declaró así en plena sintonía con quien fue su jefe directo. Dijo que sólo "cumplía órdenes" y volvió a pedir su excarcelación. Quiere quedar en libertad al igual que Abal Medina. Pero en el juzgado buscan que diga más.



Larraburu buscó traducir ante la Justicia la información que figuraba en los pendrives que fueron secuestrados en su casa y que contenían planillas de cálculo y documentos de texto con cifras y siglas sobre los destinatarios del dinero recaudado por los colaboradores de Julio De Vido. Reveló que en unos documentos ahí figuraban los montos de la recaudación aunque no quiénes hicieron los pagos y, en otras planillas, los gastos de campaña. Entre ellos, boletas electorales y pagos a publicistas políticos.

Promesa de no proteger a nadie



Ante los ejecutivos de las firmas más importantes del país, Mauricio Macri aseguró que el país atraviesa "una tormenta de frente" y que hasta que no se logre "equilibrio fiscal" y "un sistema financiero potente", la economía estará expuesta a "volatilidades". Pero recalcó que no hay que perder el foco porque "sí tenemos futuro".



En su discurso, el mandatario pidió además a los representantes de las compañías más importantes del país que denuncien posibles casos de corrupción. "Si alguien les hace un pedido indebido, aquí tienen un Presidente a quien recurrir", y envió un mensaje: "Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley".

Baja dólar y riesgo: Tras la decisión del BCRA de subir nuevamente los encajes bancarios para los depósitos en pesos, el dólar descendió 22 centavos a $30,49 en bancos. Asimismo, el Central efectuó una subasta en la que ofreció U$S 500 millones pero adjudicó sólo U$S 55 millones. El riesgo país bajó 5% a 663 puntos básicos.