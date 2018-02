Después del mediodía. Mauricio Macri recibió apenas pasadas las 14 a familiares de los 44 tripulantes del submarino, que consideraron "ameno" el encuentro en Casa de Gobierno.

El presidente Mauricio Macri anunció ayer a los familiares de los tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan que el Gobierno fijará una "millonaria recompensa internacional para quien encuentre la nave".



Luego de la reunión en Casa de Gobierno con los familiares de los tripulantes, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, admitió que la recompensa "probablemente" esté en el orden de los "cuatro millones de dólares".



Tras reiterar su "dolor" por el episodio ocurrido en noviembre pasado, Macri ratificó la "firme intención oficial de seguir buscando la nave". Aguad señaló que el Jefe de Estado les anunció a sus visitantes que "se va a fijar una recompensa millonaria para quien encuentre la nave", cuyo monto se establecerá "en los próximos días". "Yo calculo que para el lunes próximo ya estará definido, y saldrá la decisión administrativa", dijo el ministro, quien admitió que "probablemente" esté en el orden de los "cuatro millones de dólares".



Aguad calificó a la reunión como "muy buena, constructiva, emocionalmente dura, donde se expresaron la mayoría de los familiares, obviamente con toda la carga emocional que significa este hecho trágico", y en la cual Macri "les hizo llegar su expresión de dolor nuevamente".



En el encuentro, el Presidente dejó en claro el compromiso con la investigación, "porque queremos saber qué pasó, si hubo corrupción en el arreglo del barco, si hubo negligencia; y si fue un accidente, también queremos saber qué ocurrió", indicó Aguad.



La reunión se desarrolló por más de una hora en el Salón Norte de la Casa de Gobierno, donde el jefe del Estado recibió a familiares de cada uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan.



El titular de Defensa señaló que el barco que envió Rusia para tratar de dar con el submarino "va a seguir hasta fin de febrero".



De todos modos, al reiterar su opinión de que la Armada no mintió sobre el suceso, manifestó: "Yo creo que no, pero no descartemos ninguna hipótesis". Consultado sobre si el submarino tenía órdenes para investigar naves británicas, Aguad aclaró que "no había ninguna orden de espiar a nadie, la orden era de rastrillaje y avistaje de la zona". Y se preguntó: "¿Alguien puede creer que un barco o que un submarino argentino, en territorio argentino, si observa a otras naves, está haciendo espionaje? Hay que tener fantasía para creer eso", concluyó.



Según confirmó el sitio web Infobae, el Presidente anticipó que van a poner más de 4 millones de dólares de recompensa. Esto quiere decir que ampliaron el presupuesto, ya que el tope era cuatro millones, que era uno de los reclamos. Télam



Cita con Avruj



También el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió por separado a un grupo de familiares del ARA San Juan. "Puse a su disposición los equipos de la Secretaría para lo que necesiten", dijo.