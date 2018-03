Como pez en el agua. La buena sintonía de Mauricio Macri con el campo quedó de manifiesto una vez más en la ExpoAgro de San Nicolás donde posó junto a la maquinaria y se sacó muchas selfies con el público.

En medio de la peor sequía en 40 años, que según la Sociedad Rural, hará caer un 17% la cosecha y 21% las exportaciones de granos en 2018, Mauricio Macri anunció ayer una prórroga automática de los plazos de los pagos de créditos del sector agropecuario, como así también una nueva línea de financiamiento del Banco Nación. Entre los beneficios anunciados también se destaca la simplificación de trámites con la eliminación de cuatro registros agropecuarios.



El Presidente anunció estas medidas para paliar la grave crisis que atraviesa el campo con la sequía al inaugurar la tradicional exposición rural ExpoAgro en San Nicolás escoltado por los ministros de la Producción, Francisco Cabrera y el de Agroindustria, Luis Etchevehere.



"La familia del campo se ha convertido en el gran motor que tiene la Argentina", dijo al iniciar su discurso. "Este año ha sido difícil, arrancamos con inundaciones, incendios, heladas y ahora recorremos la sequía más dura en los últimos 40 años", mencionó. "Es una tristeza ver la sequedad, las grietas, la tierra seca o inundada, es duro", afirmó.



En ese marco, anunció que armó una mesa de "riesgo agropecuario", donde concluyen todos los sectores del agro. "Vamos a ver qué herramientas que nos genera el cambio climático no se interpongan en el crecimiento que queremos", subrayó.



Pero para resolver la crisis en el corto plazo, confirmó la asistencia financiera a los productores del Banco Nación. "Sacará una resolución por la cual prorroga automáticamente todos los vencimientos de los créditos sin que caigan en mora, y así posibilitarles que adquieran nuevos créditos para atravesar este momento", anunció.



Un portavoz del Banco Central dijo que la medida -que implicará una prórroga de 45 días sobre los vencimientos- alcanzará a los agricultores que tengan créditos con todos los bancos estatales y privados del país y que califiquen según una ley de emergencia agropecuaria.

Estuvo en Entre Ríos

Previamente, Macri visitó en la localidad entrerriana de Viale a productores en su campo y dio cuenta de la "tristeza" que le había causado "ver esta sequedad". Conversó con una familia que se dedica a la agricultura, la ganadería y a la producción tambera.





Macri dijo asimismo que el Nación anunciará una nueva línea de financiamiento "con plazos de gracia importantes" para comprar equipamiento, mayoritariamente producidos en la Argentina. "Además quiero anunciar algo que moleta mucho, que es tanto registro y tanta pata encima del que trabaja y produce, vamos a anular el Registro Fiscal de Operaciones de Granos, de Tierras Rurales Explotadas, el Renspa y el RUS, de las semillas. De siete declaraciones juradas que tiene que hacer, van a hacer una sola por año, y vamos s seguir anulado todos los trámites que podamos", indicó.



"Valoramos el tiempo de ustedes y queremos que lo empleen en crecer, trabajar e innovar y no en hacer cadetes de múltiples trámites que genera el Estado", remarcó el Presidente. "Somosun equipo y quedó muy atrás lo que pasó atrás con la 125, ahora valoramos o cientos de miles de puestos de trabajo que genera el campo", aseveró, y agregó: "Las retenciones son un impuesto absurdo que ningún país cobra y entorpece el crecimiento y el federalismo".



"El desafío no es crecer un año, sino 20 años en forma consecutiva y para eso tenemos que apostar a cosechar lo más valioso que tenemos, que es el diálogo, que lo hemos representando en las mesas productivas, como la mesa de la carne, la leche o la forestal", destacó el mandatario.



"No están solos, si todos tiramos juntos en equipo, se puede salir adelante", alentó Macri.



Por otra parte, destacó la apertura de mercados al exterior, en especial el mercado chino para las carnes y remarcó que "después de 15 años se abrió para todos los cortes"."Tenemos que seguir logrando acuerdos porque cada mercado que abrimos es una economía regional que se fortalece y así se fortalece el federalismo", aseguró el Presidente, luego de reivindicar "la maravillosa experiencia de las mesas sectoriales".