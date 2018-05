Argumentos. Además de enfatizar sobre el "agujero negro" que ocasionaría en las arcas del Estado el proyecto que congela las tarifas, Macri destacó que "va en contra de la ley del Presupuesto 2018 que el Congreso votó hace 5 meses".

La puja entre el Gobierno y la oposición por las tarifas de los servicios públicos tuvo ayer un condimento sorpresa con un inesperado mensaje grabado del presidente Mauricio Macri que recurrió al fantasma de Cristina Fernández de Kirchner como último recurso para intentar que el proyecto de la oposición no se convierta en ley.



Pero la expresidenta, sin nombrarlo, le respondió con munición gruesa en lo que significó una vuelta de tuerca a la grieta por parte de los dos principales protagonistas de una contienda política que divide fuertemente a los argentinos.



En el mensaje difundido sobre el mediodía, Macri insta a "los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y no voten una ley inconstitucional" e hizo un llamado a los senadores opositores para que "demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner".



De esta forma, el mandatario se refirió al proyecto opositor de tarifas que ya cuenta con media sanción de Diputados y que este miércoles será debatido en el recinto del Senado, que retrotrae las tarifas de servicios públicos a sus valores de noviembre del 2017 y, a la vez, le pone como techo a su evolución a los incrementos de salarios.



En este sentido, Macri dijo que "las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas claro que suenan bien" pero se preguntó "qué pasa con el agujero fiscal que dejarían", y "de dónde saldría ese dinero para taparlo". "Por eso, le pido a los senadores y gobernadores peronistas, que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional", sostuvo el jefe de Estado en el mensaje grabado junto al ministro de la Producción, Francisco Cabrera.



En ese marco, además, hizo un llamado a los senadores opositores a "que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", y sostuvo que confía en que "van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó".



En este sentido, Macri apela en su mensaje a una situación real que podría resumirse así: heredó un país que producía cada vez menos energía e importaba cada vez más. Mientras, la gente no pagaba en su boleta ni la décima parte de ese costo. Y las empresas dormían cómodas cobrando los millonarios subsidios del Estado, pero no invertían un peso para mejorar su producción.



Pese a su intento de meter presión sobre el peronismo intentando compartir el costo político de aprobar una ley inviable para el plan para reducir el déficit fiscal, dijo que "no" se va a "cansar de convocar a todos a dialogar", independientemente de cuáles sean sus posiciones políticas, y llamó a pensar "más allá del ego" y a "tomar decisiones pensando en todos y en un futuro mejor para los argentinos".



El mensaje de Macri difundido por Presidencia se produjo mientras en el Senado avanzaban las tratativas del oficialismo contrarreloj para intentar reunir consensos con distintos sectores de la oposición en torno a un proyecto que apuntaría a disminuir la presencia del IVA en las boletas de los servicios públicos.



Al iniciar su alocución, el mandatario dijo saber "lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo" de la gente, y aseguró que "si hubiera existido otro camino" lo hubiera tomado, aunque remarcó que "no hay otro" sendero, luego de que, durante años, se "hizo creer que los subsidios a la energía eran gratis, lo cual es mentira, porque los pagamos todos con más inflación y con deuda". En este sentido, sostuvo que la "transformación profunda" encarada por el Gobierno "abarca muchos aspectos" y uno de ellos tiene que ver con los subsidios a la energía. Asimismo, pidió a la población que ahorre en su consumo energético y recomendó la utilización de luces tipo Led para reducir el monto de las boletas a pagar.





Cristina llamó al Presidente "machirulo"



La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner tomó el guante que le tiró el presidente Mauricio Macri por el proyecto opositor que congela las tarifas con un adjetivo que puso a todos a buscar su significado: disparó que "es típico de machirulo" tratar de loca a una mujer, en respuesta al mensaje de Macri en el que pidió a los senadores y gobernadores del peronismo que "demuestren que no se dejan conducir por las locuras de Cristina". La expresidenta eligió responderle al jefe del Estado a través de su cuenta de Twitter: "Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo", afirmó.



Pero, ¿qué significado tiene la palabra machirulo? "El significado que suele dársele en el ámbito feminista es el de "hombre machista", en ocasiones asociado a quien hace gala de esa condición. Es coloquial y tiene un claro matiz despectivo", apuntan desde la Fundación de Español Urgente, que afirma desconocer su origen. Según la citada Fundación, la cual cuenta con el apoyo de la Real Academia Española, "la palabra machirulo no aparece recogida en el Diccionario académico ni en los principales de uso. Su origen es incierto, aunque podría tratarse de un acrónimo a partir de macho y chulo o de macho y pirulo".



El mensaje, de casi nueve minutos, que decidió difundir Macri, se grabó durante la mañana en las oficinas que el Presidente tiene en la quinta de Olivos antes de volar hacia Casa Rosada. Lo hizo acompañado del ministro de la Producción, Francisco Cabrera, detrás de cámara supervisaba Fernando de Andreis y parte del equipo de comunicación de Presidencia.