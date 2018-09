Paños fríos a la inflación. El Presidente creó la Secretaría de Comercio Interior para que supervise el avance de los precios. Al mando estará Ignacio Warner, en la foto, a la izquierda de Macri.





El presidente Mauricio Macri se reunió ayer con los ministros de la Producción, Dante Sica, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley para avanzar en la confección de la nueva lista del programa Precios Cuidados que estará disponible en todo el país en los próximos días



El plan que vence hoy y que se espera ampliar incluye más de 500 productos, entre los que se destacan alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, útiles escolares y lámparas led, entre otros.



Además, estuvieron presentes en la reunión en Olivos el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner.



Sica afirmó que el Gobierno está "trabajando para ampliar y fortalecer el programa Precios Cuidados con las industrias y los supermercados, haciendo especial foco en que los productos de la canasta básica de alimentos estén bien representados y a precios accesibles".



Durante junio de este año, el Gobierno agregó alrededor de 100 productos de la canasta básica como, por ejemplo, panificados, galletitas, café, bebidas, lácteos, productos de higiene personal, pollo, conservas y enlatados.



La novedad, ahora, es la inclusión de artículos de limpieza, uno de los rubros que más aumentó su precio en los últimos meses producto de la devaluación del peso.



Para facilitar la implementación de Precios Cuidados, el ministerio de Producción y Trabajo trabaja en coordinación con las empresas y comercios con el objetivo de asegurar el stock y mejorar la exhibición del listado de productos, que se encontrarán en 2.250 supermercados de todo el país.



El Ministerio también trabaja con las empresas y los comercios para asegurar el stock y la presencia en góndolas, la señalética y la exhibición del listado de productos en cada punto de venta para que los consumidores puedan tomar mejores decisiones de compra.



Además, Defensa del Consumidor participa del programa recibiendo consultas y controlando su cumplimiento.



Ante cualquier duda o reclamo, están habilitados los canales de contacto a través de la línea gratuita 0800-666-1518 y la página web consumidor.gob.ar.



El nuevo listado de productos estará disponible en todo el país en los próximos días en el sitio www.precioscuidados.gob.ar.



Además, el Gobierno seguirá apostando al programa "El mercado en tu barrio" que está presente en 12 provincias (Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán) y en 47 municipios a nivel nacional, donde se realizan más de 400 ferias por mes.

Una señal de ajuste sale de los diputados

En sintonía con la necesidad de ajustarse los cinturones hasta tanto se supere la emergencia, que planteó el presidente Mauricio Macri frente a la crisis, el oficialismo en la Cámara de Diputados avanza con una idea de congelar sus sueldos "hasta nuevo aviso".



La secretaría administrativa de la Cámara de Diputados informó ayer mediante un comunicado que se mantendrán congelados los montos que perciben algunos diputados en concepto de movilidad y que "no se ha producido ni está previsto ningún incremento ni actualización en ese ítem".



"Desde abril del presente año, cuando se suprimió el mecanismo de canje de pasajes y se incorporó el concepto de movilidad, los montos por ese rubro se han mantenido sin modificación. No está prevista tampoco una actualización", explicó la Cámara baja, ante la circulación de afirmaciones inexactas.



El Anexo de la Resolución 487 firmada en 2018 establece que los gastos por movilidad se actualizarán, en efecto, semestralmente de acuerdo a la variación que registre el precio del litro de nafta. Sin embargo, la efectiva aplicación de esa cláusula depende de un acto administrativo que no fue dictado ni está contemplado dictar, aclararon desde la secretaría administrativa de la Cámara de Diputados.



El anexo fija un criterio y una pauta objetiva para que eventuales actualizaciones queden subordinadas a un patrón de referencia y no dependan de criterios arbitrarios. Sin embargo, tal actualización no se hace efectiva sin una nueva resolución que así lo disponga.



"El nuevo sistema de asignación de pasajes le ha permitido a la Cámara, con la eliminación del canje, proyectar para el presente ejercicio presupuestario un ahorro anual de casi 100 millones de pesos, además de haber aportado una mayor transparencia en la gestión y asignación de pasajes tanto aéreos como terrestres", indicó el comunicado.