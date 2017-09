El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que "es el momento" para invertir en el país, cuando las mejoras económicas "ya se empiezan a sentir", al tiempo que advirtió que el crecimiento no se resolverá "con atajos de devaluaciones" sino por un "camino gradual, donde estén todos incluidos".



Al encabezar el acto por el Día de la Industria, en el Polo Industrial del partido de Pilar, Macri afirmó que "éste es el momento" para invertir, porque "estamos construyendo un país confiable y honesto" e incluso aseveró que las mejoras económicas "ya se empiezan a sentir" en el país. "Sabemos que falta, pero confíen, porque esto vino para quedarse", señaló, al ponderar la marcha del país bajo su gestión, en compañía de la gobernadora María Eugenia Vidal. Asimismo, el presidente remarcó ante los industriales que "generamos un marco macroeconómico responsable y sano, para que todos los argentinos puedan crecer", pero advirtió que "nuestro crecimiento no se va a resolver con atajos de devaluaciones, sino de un camino gradual, donde todos estén incluidos". En tono de campaña, Macri exaltó que lo "llena de entusiasmo" que "los argentinos elegimos una vez más el cambio". Por su parte, Vidal, aseguró que "superamos los momentos más difíciles y lo peor quedó atrás" en el campo económico y remarcó que "ya empezamos a encontrar señales de esperanza". "No vamos a volver atrás, esa es la esencia del verdadero cambio", remarcó. La gobernadora reconoció que "la presión tributaria de la provincia es muy alta, sabemos que tenemos que mejorar en eso, aún sabiendo de las necesidades" presupuestarias del distrito. Sobre ese aspecto, Vidal volvió a la carga sobre su reclamo por el fondo del conurbano y se quejó del "silencio cómplice de la política de más de 10 años" sobre el tema.