En el Gabinete de Mauricio Macri son mayoría los ministros que se oponen a la despenalización del aborto. Al igual que el Presidente, que según confiaron sus asesores más cercanos no cambió su postura. Sin embargo, ante sus funcionarios, en la previa al debate que se dará este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados, el jefe de Estado volvió a insistir en la libertad de acción que tienen los legisladores de Cambiemos para votar a favor del proyecto, en una sesión con final abierto.

"A mí no me llamó ningún diputado para preguntarme qué hacer", aseguró Macri en la reunión de Gabinete que encabezó este martes en Casa Rosada. Despejó así cualquier especulación respecto a la postura oficial ante el resultado que se dé en la votación. Lo escuchaba, atentamente, el jefe del bloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, quien se mantiene entre los indecisos -no adelantó postura por ser autoridad de bancada- pero hizo un guiño a favor de la despenalización al señalar que "la criminalización del aborto ha fracasado".

En el Gobierno, quienes están a favor de la iniciativa, celebran la decisión de Macri de impulsar a que se abra el debate y que se haya dejado plena libertad de conciencia para los legisladores. "Podrán decir lo que quieran, los opinólogos de siempre; y los kirchneristas que ahora, desde la oposición, se disfrazan de pro aborto; pero Cristina no dejaba ni siquiera que se debatiera; Mauricio no sólo lo hace: lo alienta", lanzó, con acidez, una voz que participó de la reunión.

Otro ministro agregó: "Hay que poner en valor el debate que Mauricio facilitó y lideró. El tema se puso de forma auténtica y abierta y transparente frente a la sociedad y hay que destacarlo como un logro de la democracia, ya que se hizo sin imponer una posición personal o sectorial".

En la misma sintonía que Macri, tras la reunión, el jefe de Gabinete Marcos Peña insistió en que "los legisladores tienen plena autonomía e independencia para votar según sus convicciones".

"Dentro de Cambiemos se respetó también la pluralidad de opiniones, como se había planteado en su momento”, destacó. Tampoco cambió la premisa del Presidente respecto a qué hará en caso de que sea aprobado el proyecto: no lo vetará.