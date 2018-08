Resultados a la vista. Así resumió el Presidente durante un acto por el G-20 la "transparencia" a la que apostó su gobierno. Valoró que esto implique un "cambio profundo en la sociedad".

Mientras Angelo Calcaterra se convertía en "imputado arrepentido" y lograba así zafar de ir a la cárcel gracias a la eximición de prisión dictada por el juez Claudio Bonadio, el presidente Mauricio Macri celebraba que haya salido a la luz el escándalo del pago de sobornos por la obra pública. Y opinó que esto significa "un cambio profundo" en la sociedad.



"Celebro que todo haya salido a la luz", dijo Macri en una entrevista a Radio Victoria, una emisora de una pequeña ciudad de la provincia de Corrientes en la que añadió que el inicio de la semana pasada de la investigación judicial "es bueno para la sociedad" porque "habla de que hay un cambio profundo".



El Presidente aseguró sobre la presunta red de corrupción que "cosas como estas" han hecho que el país no tenga "los puentes, las rutas, las escuelas, la energía que necesita", y destacó la importancia de que "la verdad salga a la luz" porque el "esfuerzo" por reducir el déficit fiscal se debe a que "el dinero se usó para beneficiar a unos pocos".



"No robaron el dinero, robaron oportunidades", expresó.



Acerca de la petición del juez del caso para retirar los fueros parlamentarios a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) para poder detenerla, Macri expuso que están "a la espera del peronismo" (son necesarios sus votos para aprobar el desafuero en el Senado).



Esta fuerza política ya avanzó su negativa hasta que no haya una condena firme, una posición que, según el mandatario, "a muchos les cuesta entender".



Más tarde, en un acto sobre la presentación del G-20 en Buenos Aires apuntó que "trabajar por un Estado transparente que está al servicio de las personas es fundamental para combatir y prevenir la corrupción".



"Desde la Argentina asumimos un fuerte compromiso con esta agenda y los resultados están a la vista", afirmó el Presidente al hacer referencia a uno de los principios rectores de su plataforma política: la lucha contra la corrupción.



Por su parte, la diputada nacional Elisa Carrió valoró el gesto de Calcaterra y el cambio de paradigma en Argentina a partir de esta causa emblemática.



"Lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina, empresarios cercanos al presidente se presentan en la Justicia, no hay impunidad para nadie", aseguró "Lilita" en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Sé el dolor que significa en lo personal para el Presidente porque es una persona muy querida, pero ante la Justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y sostengo".