Por la tarde. El presidente Mauricio Macri recibió en la tarde de ayer en la Quinta de Olivos a decenas de empresarios.

El presidente Mauricio Macri recibió ayer por la tarde en la quinta de Olivos (provincia de Buenos Aires) a más de 50 empresarios de distintos sectores para explicarles, junto con gran parte del gabinete involucrado, los alcances del flamante acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea.



Después de una breve introducción del canciller Jorge Faurie, el mandatario tomó la palabra y dijo: "No podemos seguir con impuestos distorsivos y tasas municipales ilegales". Macri planteó que es consciente de que la carga impositiva en la Argentina es muy alta y les aseguró que trabajará para reducirla.



Durante la conferencia de prensa ofrecida al término del encuentro, el ministro de Producción, Dante Sica, sostuvo que "podrán verse los beneficios desde el punto de vista del comercio recién en 2021" y que "en ninguna parte del acuerdo se exige algún tipo de reformas". "El acuerdo no estipula una fecha o pone una condicionalidad", aseguró.



El presidente Mauricio Macri les aseguró a los empresarios que la Unión Europea (UE) destinará un "fondo específico" para las pymes del Mercosur a fin de que puedan reconvertirse y tener competitividad en el marco del tratado firmado recientemente entre los bloques.



"Va a haber un fondo específico de la UE para las pymes de la Argentina y el Mercosur. Es en general, no por rubro y el objetivo es nivelar y que haya competitividad de las pymes del Mercosur", sostuvo el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, al finalizar la reunión.



Además, se acordó una agenda de reuniones bilaterales por regiones y sectores con representantes provinciales (ministros de producción, diputados y senadores).