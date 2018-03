El presidente Mauricio Macri presentó este miércoles al mediodía los resultados de la evaluación educativa Aprender 2017, que involucra a más de un millón de alumnos y dijo que hubo un "cambio de tendencia" respecto a los años anteriores.

Según dijo, sin entrar en detalles, hubo un progreso en Ciencias Naturales, Sociales y Lengua. "Todavía en Matemática nos cuesta", señaló.

Acompañado por el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el mandatario dio un discurso desde la Escuela Nacional Superior "Eduardo Costa", en la ciudad bonaerense de Campana.

Allí destacó que "no hay ninguna herramienta que logre más igualdad de oportunidades que la educación" y recordó que los resultados de la primera evaluación Aprender, en 2016, tuvo resultados "muy malos". "La mayoría de los chicos que se recibían no comprendían textos", señaló.

En ese contexto, destacó que "todos los datos que se recopilaron" sirvieron para enviar propuestas a las direcciones de las escuelas para que hicieran mejoras y correcciones.

"Nueve de cada 10 directoras trabajaron con esa información y produjeron un cambio de tendencia", aseguró. Y agregó "Estoy convencido que es el comienzo de un gran camino".

Curioso arranque

Apenas tomó el micrófono en Campana, el presidente mostró sus medias de distinto color: una verde y otra roja.

"No es que me volví loco. Puedo estar un poco loco para algunos ─sostuvo Macri─. Es porque hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y estas medias diferentes quieren celebrar que la diversidad tiene un valor maravilloso. Y son brillantes, como ven, como pueden ser todos los que han nacido con el síndrome de Down, que nos dan un ejemplo de superación, de alegría de vivir, y creo que es importante que todos entendamos esto."

Más datos

Los resultados del operativo Aprender son el fruto de los exámenes que estudiantes de sexto grado y el último año de la secundaria —de escuelas públicas y privadas— rindieron en noviembre último en medio de un profundo rechazo de los gremios docentes y de algunos padres.

La evaluación incluyó las materias Ciencias Naturales y Sociales para los más chicos y Lengua y Matemática para los más grandes. Además, unos 7.000 alumnos de cuarto grado tuvieron que redactar un texto para medir su nivel de escritura.

El ministro de Educación Finocchiaro aseguró que las pruebas se tomaron en el 94% de las escuelas.

Teniendo en cuenta que algunos gremios habían llamado a no hacer las evaluaciones, a boicotear el operativo, y hasta convocaron al paro, el Gobierno calificó la jornada como "un éxito".

Fue la segunda vez que se llevó a cabo el Aprender para evaluar el sistema educativo. La primera ocurrió en 2016.

Resultados 2016

En marzo del año pasado Macri presentó los resultados de las pruebas Aprender 2016 y señaló que existe una "terrible inequidad" entre el alumno que puede acceder a educación privada y el que "tiene que caer en la escuela pública".

En esa oportunidad, destacó que cuatro de cada 10 alumnos de sexto grado de las escuelas públicas no comprenden textos. Y de las privadas, 2.

“Nuestra tarea tiene que ser que cualquier chico, nazca donde nazca, tenga las mismas oportunidades”, dijo.

Otras frases

* "No hay ninguna herramienta más inclusiva que la educación. Lo que más capacidad te da cuando te preparás para el mundo laboral es el conocimiento que adquirís".

* "Estamos frente a una revolución tecnológica. Queremos que todos ustedes puedan acceder a los nuevos empleos del siglo XXI".

* "No tenemos que tenerle miedo a la verdad. Desde ahí se construyen bases fuertes y sólidas. Poner los resultados sobre la mesa es la única solución para cambiar la realidad".

* "Mejoramos en casi todas las materias. Cambió la tendencia en Lengua y Ciencias Sociales. En matemáticas todavía nos cuesta, pero este es un gran punto de partida".

* "Hicimos una fuerte apuesta a la capacitación docente".