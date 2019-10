"Hoy estamos haciendo Patria". Macri arengó a la militancia firme y a la vez emocionado. volvió a instar a sus seguidores a "fiscalizar" los comicios del domingo 27 y recibió en coro una respuesta afirmativa.

En medio de un baño de multitudes en el Obelisco porteño, el presidente Mauricio Macri llamó ayer a "dar vuelta la elección" en los comicios del 27 de octubre, y pidió "decirles a los que están enojados o que estén dudando que los necesitamos, no yo como persona, sino todos los argentinos", porque "se define la Argentina en la que queremos vivir".



En el marco de las marchas del "Sí, se puede", el jefe de Estado afirmó que "juntos tenemos futuro y vamos a dar vuelta la elección".



Acompañado en el escenario por el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, y su esposa, Juliana Awada, Macri sostuvo que "el domingo 27 es la elección real "y manifestó que "no es cualquier elección, porque define nuestro presente y futuro en muchos años". En ese sentido, pidió "salir a convencer a los que todavía están dudando". "Los necesitamos", dijo.



"Tiene que ser la elección de mayor asistencia desde 1983, por eso, todos a votar!", expresó en el acto donde también estuvieron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Macri, quien pidió "fiscalizar" los comicios, destacó: "demostramos que podemos tener políticas asistenciales sin clientelismo", y que "se puede gobernar mostrando el futuro que podemos construir".



"Se viene una etapa de crecimiento, de mejor trabajo y de alivio para los argentinos", prometió desde el escenario montado en la avenida 9 de Julio y Lavalle. Asimismo, afirmó que "somos una mayoría que muchas veces miramos en silencio, con miedo a la política, dejando el país en manos de unos pocos que fueron por todo, hasta por nuestra libertad".



"Pero por suerte fuimos despertando, diciendo basta, hasta acá llegaron", afirmó.



El presidente, que busca su reelección, saludó al comenzar el acto a "los compañeros venezolanos que nos acompañan, que defienden los valores que en su país perdieron".



En una demostración de fuerza frente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernandez, en la marcha predominaron los cánticos, las remeras y los carteles con frases alusivas a que "la elección se da vuelta" a favor de Macri.

Arriba Londres, abajo San Juan. Argentinos alrededor del mundo también expresaron su apoyo a Macri. Aquí se vivió una fiesta de la democracia con cientos de sanjuaninos en las calles.

Macri ingresó al escenario montado frente al Obelisco caminando varios metros por Diagonal Norte hacia la avenida 9 de Julio junto a su esposa Juliana Awada y su compañero de fórmula Miguel Pichetto, y recibió los primeros aplausos cuando afirmó que "resolver los problemas lleva tiempo".



El clímax del acto fue cuando Macri comenzó con un ida y vuelta con los manifestantes, a los que les preguntó sobre la importancia de la honestidad; la educación y el trabajo; la integración al mundo; la lucha contra los narcos; la corrupción en la obra púbica; y la independencia del Poder Judicial, que culminó con el grito de la multitud de "Justicia".



Uno de los momentos que despertó risas fue cuando el mandatario hizo referencia al sobrenombre con el que lo llaman sus opositores. "Estoy contento de que me bautizaron "gato" porque me rejuvenece", dijo y luego le dio un beso a la primera dama.



A diferencia de otros actos de la marcha del "Sí, se puede", -que realizó en distintas ciudades del país- este sábado soleado se vieron en el Obelisco varios carteles con el "dedo acusador", en referencia a Fernández, cuando se realizó el primer debate de los candidatos presidenciales en Santa Fe.



Además, entre los cánticos, expresaron que no fueron al acto "llevados en colectivos ni por el choripán". También en contra del kirchnerismo y entonaron consignas contra la corrupción.

Impacto en San Juan

En San Juan, una multitud entusiasta marchó alrededor de la Plaza 25 con banderas argentinas, globos, bombos, y mucha cartelería con las fotos de Macri y Pichetto. La novedad de la marcha vino del lado del campo. Como en 2008 con la 125 de las retenciones móviles, la gente del sector agrícola se sumó a la marcha con camionetas, tractores, y maquinaria. Fueron más de dos horas de un despliegue donde gente de todas las edades, incluso familias enteras, hicieron sentir su apoyo al Presidente. Todo había comenzado a las 5 de la tarde y pasadas las 7 la manifestación todavía copaba el microcentro.

Hoy, a las 21, segundo debate presidencial

A una semana de las elecciones nacionales, los seis candidatos que compiten por la presidencia de la Nación volverán a verse las caras hoy, en el marco de la segunda edición del debate, que -en esta oportunidad- se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.



Luego del debate del domingo pasado en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Goméz Centurión y José Luis Espert se ubicarán -desde las 21 de hoy- detras de los atriles dispuestos en el Salón de Actos de la facultad para exponer sus propuestas en cuatro ejes temáticos.



Seguridad; empleo, producción e infraestructura; federalismo, calidad institucional y rol del Estado; y desarrollo social, ambiente y vivienda serán las temáticas que deban abordar los postulantes.



Se trata de la segunda instancia del primer debate presidencial obligatorio por ley en la historia de las elecciones argentinas, el cual es organizado por la Cámara Nacional Electoral.



El debate, obligatorio a partir de la sanción de la ley 27.337 de 2016, será moderado por dos parejas de periodistas -María O"Donnell y Marcelo Bonelli, y Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli- que deberán atenerse estrictamente al guión y la producción, no podrán hacer preguntas ni intervenciones, sino sólo presentar los ejes temáticos y controlar los tiempos de las exposiciones de los postulantes.



El debate será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a R.T.A. y cuyas señales serán puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea y gratuita.



La transmisión comenzará puntualmente a las 21 y se estima que concluya a las 23.15, con una estructura dividida en tres: un primer bloque de 55 minutos en el que se hará la apertura y se tratarán los dos primeros temas previstos -relaciones internacionales y economía; luego, un segundo bloque de 45 minutos para que los candidatos expongan sobre las otras dos temáticas -derechos humanos y educación y salud-, y finalmente un tercero, de 10 minutos con la conclusión.