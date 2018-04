Antecedente. En febrero de 2017, Macri visitó en España a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno de esa nación europea.

El presidente Mauricio Macri consideró ayer que fue "un error muy grande" la "confiscación" y posterior "expropiación" de la petrolera estatal YPF.



En una entrevista que concedió a Radio Televisión Española (RTVE) días antes de la visita a la Argentina del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, Macri dijo que fue "un error muy grande" haber "confiscado una empresa como lo hizo el gobierno anterior" con YPF, "para después ir al Congreso y transformarlo en una expropiación".



En 2014, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió nacionalizar YPF, hasta ese momento en manos de la española Repsol. Eso, según Macri, "generó un daño en la relación" con España; sin embargo, consideró que "son tantas las cosas que nos unen" que siente que "está prácticamente superado ese momento, y hoy veo muchas empresas españolas participando activamente" en Argentina.



Rajoy llegará el lunes próximo a Argentina para reunirse con el jefe de Estado argentino. En ese marco, Macri espera que con "esa visita aumente el intercambio entre nuestros países". "No sé si son conscientes del cambio en la sociedad española y la matriz productiva de España", dijo Macri, ya que era "un país que vivía con lo propio, cerrado al mundo salvo por el turismo; y ahora es protagonista en el mundo del comercio internacional".



Consultado por el periodista Marcos López, corresponsal de RTVE en Buenos Aires, el presidente se refirió al intento independentista en Cataluña y aseguró que "queremos una España unida". El mandatario también se explayó sobre "el nivel de sobreprecios" en la obra pública durante el gobierno anterior, y sostuvo que "ha sido un desquicio absoluto".



Respecto de las causas en las cuales está implicada Cristina, Macri espera que "la Justicia actúe de forma independiente y con celeridad, porque lo que nos ha pasado en Argentina es que nos vienen a hablar acerca de condenas a (el expresidente Carlos) Menem después de más de veinte años".



El Presidente habló también de la inflación, y reconoció que a niveles altos "no se sostiene" en un futuro; sin embargo, reiteró que su "compromiso" es bajarla para que "al final del año que viene estar entrando ya en la etapa de un dígito de inflación". "Seguramente el año que viene se van a acelerar aún más las inversiones" indicó Macri. Consideró que "España va a ser un de los grandes protagonistas de la Argentina que viene". Macri también se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sostuvo que es "absolutamente auténtico", porque no tiene "doble discurso". Télam