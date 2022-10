El expresidente Mauricio Macri cuestionó este jueves las medidas económicas del Gobierno, tras los anuncios del Ministerio de Economía en materia de dólar, con los cambios en el dólar turista. De este modo, el líder del PRO advirtió que "Argentina está a la deriva", al mismo tiempo que señaló que Massa intenta "patear la pelota para adelante" con la economía.

En una entrevista con Radio Mitre Córdoba, Macri cuestionó las medidas anunciadas en materia de dólar y apuntó además contra el sindicalismo argentino. “Nadie va a venir a invertir en un país con sindicalistas como los Moyano y el ‘Pata’ Medina, tampoco en un país con 15 tipos de dólares”, dijo este jueves.

Macri y sus críticas al plan económico de Sergio Massa

El expresidente Mauricio Macri criticó los anuncios de Sergio Massa sobre el dólar turista: “Lamentablemente, patear la pelota para adelante y no resolver los problemas de fondo de la Argentina que está a la deriva", disparó ante la consulta.

En ese sentido, para Macri "no hay plan” económico, mientras “el Presidente se vanaglorió de no tener plan, de no tener rumbo, y eso generó una pérdida total de la confianza”, explicó esta mañana. “Metieron impuestos a todo el mundo, regulaciones y logrando ahuyentar a todo el mundo no solo a los inversores", agregó.

“Sin confianza, el motor de la inversión que te lleva al empleo no se genera", sentenció el expresidente.

En esa línea, para Mauricio Macri "lo que hace falta es sentarse el equipo económico de este Gobierno y decir 'vamos a empezar a corregir los desbarajustes que hemos armado desde que tomamos el poder'”, agregó.