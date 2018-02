Figuras principales. El presidente, Mauricio Macri, se refirió a distintos temas de actualidad, durante una conferencia de prensa realizada en Chapadmalal. El Jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que "las paritarias son libres", criticó al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni y aseguró "no entender" el fallo que confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar.



Durante una durante una rueda de prensa que ofreció en el complejo bonaerense de Chapadmalal, consideró que "las paritarias son libres y cada sector las define en función de sus posibilidades. En el sector público la cuestión es diferente porque los incrementos salariales dependen de la capacidad que tengan cada uno de los distritos para afrontar los aumentos. Lo importante es el compromiso que todos tenemos en combatir la inflación".



Durante este encuentro con la prensa, ofrecido durante una pausa de las reuniones que mantiene con los integrantes su equipo de gobierno en ese complejo turístico ubicado en las afueras de Mar del Plata, Macri volvió a referirse al caso del policía Luis Chocobar, y aseguró no entender el fallo que ratificó su procesamiento.



"Hablo como ciudadano, y la verdad que no entiendo cómo los jueces pudieron procesar a un policía que cumplía con su deber de proteger a una persona que fue atacada. Me parece que es un fallo acorde con los que piensa (Eugenio Raúl) Zaffaroni", apuntó el mandatario.



De esta forma, hizo mención a la decisión de la Sala IV de la Cámara del Crimen, que ratificó el procesamiento de Chocobar, acusado de "exceso en la legítima defensa" por haber matado por la espalda a un asaltante que apuñaló a un turista en el barrio porteño de La Boca.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, también abordó la cuestión de la continuidad de Zaffaroni en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y observó que si "el exjuez de la Corte tuviera dignidad debería apartarse" de ese organismo internacional.



"Zaffaroni le hizo mucho mal al sistema penal argentino y debería irse de la CIDH porque tiene una visión autoritaria, antidemocrática y partidaria. Tendría que hacer política en el Frente para la Victoria", remarcó el funcionario.



Respecto a los jubilados, el Presidente avaló el aumento del 5,71 por ciento que otorgó la reforma previsional para el primer trimestre de 2018. "Con esta reforma estamos protegiendo mejor a los jubilados frente a la inflación. A fin de año, los jubilados van haber cobrado más que el aumento del índice de precios", enfatizó.



A su vez, afirmó que "es frustrante y doloroso que habiendo pasado tanto tiempo no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes". De esa manera, hizo referencia a la búsqueda del ARA San Juan en una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la localidad bonaerense de Chapadmalal tras una reunión de trabajo con el gabinete.



Macri reconoció que la búsqueda por parte de Argentina va a seguir, pero lamentó "no poder garantizar" que lo encuentren. "Hemos estado siempre, desde el primer día, reflexionando sobre el tema, evaluando alternativas", aseguró Macri.



En ese marco, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, se refirió a la protesta que el gremio de Camioneros llevará adelante el próximo miércoles 21. Sostuvo que en la Argentina "no hay lugar para las extorsiones, ni las mafias, ni las amenazas, ni los aprietes". "Somos respetuosos de los que se quieran manifestar y respetuosos de todo lo que tiene que ver con estar en la calle. Siempre estamos esperando con los brazos abiertos las actitudes más dialoguistas. Sentándonos en una misma mesa se pueden encontrar soluciones. Así pasó en el sector automotriz, la energía y el Estado". Télam

¿Triunvirato agotado?



El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid afirmó ayer que tiene "toda la impresión" de que el ciclo del triunvirato de la central obrera "está agotado" porque ese ámbito, que también integran Carlos Acuña y Héctor Daer, "está desautorizado".



"Tengo toda la impresión de que este ciclo está agotado", sentenció Schmid, en declaraciones a radio La Red, al referirse al triunvirato de conducción de la CGT.



En ese sentido, el líder del gremio de Dragado y Balizamiento completó: "Creo que ya en diciembre, cuando la mayoría de los sindicatos grandes desobedecieron el mandato del triunvirato, cuando se desobedeció aquella medida de fuerza, entró en una crisis profunda el triunvirato".



Para Schmid, "si uno está desautorizado para tomar determinadas acciones, no tiene mucho sentido seguir al frente". "Si nosotros tomamos decisiones en el colectivo y después las desconocemos, estamos en un problema serio y no la va a resolver una sola persona", consideró el sindicalista quien planteó que no necesariamente el fin del triunvirato signifique que la CGT deba volver a tener una conducción unipersonal. Destacó que "si el ciclo está terminado, no olvidemos que los mentores de este proceso de unidad fueron (Hugo) Moyano, (Antonio) Caló y (Luis) Barrionuevo".