El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que "si alguno no se preocupa" por reducir el déficit fiscal, "esto no va a andar".



Macri se expresó de esta forma al encabezar en la Casa de Gobierno el acto de firma de la reglamentación de la ley de acuerdo sectorial para la promoción y desarrollo en biotecnología, que "pone sobre la mesa una rebaja de impuestos" por lo que, en tono jocoso, señaló que "al ministro de Hacienda tanto le costó firmar".



"Esta ley pone sobre la mesa una rebaja de impuestos, que al ministro de Hacienda tanto le costó firmar", expresó con humor el Presidente, para aclarar que "cada uno tiene que cumplir su rol. No es que no se valore la biotecnología, sino que si alguno no se preocupa porque vayamos bajando el déficit fiscal, esto no va a andar, así que está muy bien la labor que él hace".



Asimismo, Macri aseguró que en el país "hace falta mucho trabajo para derrotar definitivamente a la pobreza", aunque destacó que "el camino" elegido "es el correcto", y recalcó que el acuerdo firmado en la fecha supone el "compromiso" de inversión de 600 millones de dólares, lo que generará 800 puestos de trabajo. Mediante este acuerdo, indicó el mandatario, se procura "darle un impulso a la biotecnología, (ya que) de la mano de ella tenemos acceso a mejores remedios, mejores vacunas, alimentos seguros, combustibles responsables", y por tanto se propone "darle la capacidad de crear e innovar del país, que el mundo reconoce". Macri mencionó que "hay más de 200 pymes que hacen este tipo de trabajo en todo el país".