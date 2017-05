Con su par de China al lado, escuchando atentamente su exposición, el presidente Mauricio Macri aseguró ayer que la Argentina puede proveer actualmente alimentos para 400 millones de habitantes, pero que en los próximos años ‘duplicará‘ esta capacidad, al exponer en el foro ‘Una Franja y una Ruta para la Cooperación Internacional‘ (OBOR, por sus siglas en inglés), que se desarrolla en China.



El mandatario, en el marco de esta exposición, sostuvo además que el encuentro, del que participan varios líderes mundiales, ‘es una oportunidad‘ que el Gobierno no quiere dejar pasar, y pidió crear ‘una arquitectura de cooperación económica global abierta, inclusiva y equilibrada, que beneficie a todos‘.



Al mediodía de Argentina, casi la medianoche de Beijing (11 horas más), el Presidente había concluido su actividad, y brevemente consignó en su cuenta de Twitter: ‘Participé en Beijing del foro ’Una Franja y una Ruta para la Cooperación Internacional’‘.

La intervención de Macri tuvo lugar en el Centro Internacional de Conferencias Yanqi Lake de Beijing, donde subrayó que la Argentina ‘es un gran productor de alimentos‘, que actualmente tiene capacidad para cubrir ‘la demanda de 400 millones de personas‘, pero incluso que puede aumentar su producción de ‘manera exponencial‘, ya que su objetivo es ‘duplicar esa producción en los próximos años‘.



En su exposición de seis minutos, el Jefe de Estado afirmó que la Argentina ‘se proyecta desde una región que tiene el potencial de integrarse hacia el mundo desde los cuatro puntos cardinales‘, y mencionó como ejemplo la Hidrovía Paraná-Paraguay que ‘permite transportar eficientemente productos entre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, desde y hacia el océano Atlántico‘. Del mismo modo, señaló que también los corredores bioceánicos le posibilitan a la Argentina y Chile conectarse hacia el Atlántico y el Pacífico.



‘Estamos potenciando la dimensión bioceánica regional a través de un diálogo sistemático y una agenda de convergencia entre los dos principales bloques económicos de América Latina: el Mercosur y la Alianza del Pacífico‘, apuntó, en otro tramo de su exposición. Además, mencionó que la Argentina trabaja ‘codo a codo‘ con instituciones financieras de China y Asia, y busca ‘formar parte del Banco Asiático de Infraestructura‘.



Antes de participar del foro, Macri conversó durante diez minutos con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, sobre la situación de Argentina, de España y, también, de Venezuela.

El miércoles, Macri será recibido por el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, en inmediaciones de la histórica plaza de Tiananmen, para firmar acuerdos por unos 30 mil millones de dólares en las áreas de agroindustria, energía, transporte y minería.



Finalmente, el jueves 18, el jefe de Estado arribará a Tokio, Japón, como última parada de su gira asiática, en donde será recibido en la Casa Imperial por el emperador Akihito y la emperatriz Michiko.

Un día clave en busca de fondos

Dentro de la gira presidencial por el sudeste asiático, este martes el equipo del ministro de Finanzas mantendrá un encuentro junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, con las autoridades del Export-Import Bank of China (Eximbank).



Allí avanzarán en acuerdos de financiamiento para los proyectos de inversión en energía y transporte por US$ 3.194 millones. Caputo también se reunirá con autoridades del Bank of China (BOC) para abordar las posibilidades de financiamiento para el proyecto Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I. También hoy, la comitiva argentina participará del Foro de Negocios e Inversiones China-Argentina: ‘Socios para el desarrollo’, donde el ministro disertará en sesión plenaria y las palabras de clausura estarán a cargo del presidente Mauricio Macri.

Reunión con 500 hombres de negocios

En la tercera jornada de su visita a China, Mauricio Macri mantendrá un encuentro con el titular de la empresa china National Off Shore Oil Corporation, la tercera más grande de ese país, dedicada a la explotación, exploración y desarrollo de petróleo y gas natural.



Luego, encabezará el Foro de Negocios e Inversiones Argentina-China, donde está previsto su discurso de cierre ante unos 500 empresarios de ambos países. Tras el cierre del Foro, Macri almorzará con CEOs de 33 empresas chinas con interés en invertir y concretar negocios en la Argentina, actividad prevista para la 1.20 hora argentina (12.10 de China), en tanto que entre las 4.30 y las 5.30 audiencias con empresarios chinos.



A las 6 hora de argentina (17 de China) Macri irá a la Academia de Ciencias Sociales, donde se reunirá con su presidente, y dará una conferencia en el auditorio.