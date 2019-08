Un colegio ícono. Macri ratificó su compromiso con "esta revolución en la educación que hemos comenzado", al hablar en el acto conmemorativo por los 150 años del histórico Colegio General San Martín, el más antiguo de Corrientes.



El presidente Mauricio Macri valoró ayer "la batalla contra el narcotráfico" y enfatizó que "ahora no hay un gobierno que mira para el costado, no hay un gobierno en connivencia con la droga", en un acto de Juntos por el Cambio en Corrientes, con vistas a las PASO del 11 de agosto.



Macri, que busca su reelección desde el espacio Juntos por el Cambio, agradeció en Corrientes "a todos los argentinos que pusieron el hombro para esta Argentina que soñamos" y reafirmó su compromiso "para hacer un Estado que esté al servicio de la gente", mientras que el gobernador Gustavo Valdés le brindó su respaldo por ser "el presidente más federal de los últimos tiempos".



En un acto que se realizó en el Polideportivo del barrio Mil Viviendas de la capital correntina, el jefe del Estado afirmó que "el 11 de agosto se define si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado, hacia las mafias y la corrupción". "Definiremos si se permite pensar distinto o volvemos a la intolerancia. No queremos volver al pasado, queremos seguir juntos", afirmó el Presidente.



Seguidamente, sostuvo que "estamos haciendo las cosas de raíz, llevan tiempo y cuestan, generan dudas y angustias", y agregó que "en estos últimos años los argentinos pasamos muchas tormentas y serias dificultades, pero no fue en vano". Y, agregó que "trabajamos desde las bases, para desarrollarnos y apoyarnos, y asumimos muchas responsabilidades, dando la cara, porque no tenemos incoherencias y porque amamos este país".



Macri señaló que, "a veces, algunos se olvidan adónde estábamos hace tres años y medio" y afirmó su compromiso "para hacer un Estado que esté al servicio de la gente".



Seguidamente, enumeró algunas de las obras que se realizan en la región con recursos nacionales: "Más de 1.500 kilómetros de rutas en la región y 1.200 en construcción, la reactivación de los ramales Urquiza y Belgrano cargas, las hidrovías y estamos abriendo puertos en todas las provincias". También destacó el operativo Integración Norte con las fuerzas de Seguridad, "para dar batalla a las mafias, el narcotráfico" y remarcó que "batimos récord de incautación de drogas, porque no hay un gobierno que está en connivencia con el narcotráfico ni con ningún tipo de delito". Valoró "la batalla contra el narcotráfico" y enfatizó que "ahora no hay un gobierno que mira para el costado, no hay un gobierno en connivencia con la droga". "Imaginen lo que vamos a lograr en los próximos cuatro años. Este cambio comenzó y no puede parar", aseguró.



Al concluir su discurso, Macri afirmó que "esta gesta que nos convoca, la tenemos que llevar a cabo por nuestros hijos, nuestros nietos". Por su parte, el gobernador Valdés indicó que el jefe del Estado "es el presidente que volvió a darle a la Argentina el federalismo, el presidente más federal de los últimos tiempos", e instó acompañarlo con el voto. "Antes, si no había aplausos, no había plata para las provincias. Hoy no hay discriminación, hay recursos para Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa, cada uno recibe lo que tiene que recibir. Recibimos obras para salir adelante". Valdés agradeció al Presidente porque "por primera vez en la historia, estamos recibiendo las regalías de Yacyretá, y por eso también tenemos que votarlo". El acto contó la presencia de dirigentes de Juntos por el Cambio de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.



Un enviado de Trump



El presidente Mauricio Macri recibió ayer en audiencia privada en la Residencia de Olivos al secretario de Comercio de los EEUU, Wilbur Ross, oportunidad en la que intercambiaron opiniones sobre el impulso a las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre ambos países e impulsar las inversiones.

Vuelta de Agricultura al rango de Ministerio

En su paso por la Rural, Macri también hará referencia a la rejerarquización del Ministerio de Agricultura que, de acuerdo al decreto, apunta a "fomentar el sector y maximizar la participación de los distintos actores involucrados, con norte en el mayor agregado de valor en el país". El rango de Ministerio, posibilitará "perfeccionar el uso de los recursos públicos, además de concretar las metas políticas diagramadas, y de optimizar la gestión pública orientada hacia el sector". La creación del Ministerio "es una señal política a un sector que demostró su dinamismo, que después de la peor sequía de los últimos 50 años invirtió en el país y hoy consiguió cosecha récord.

Hoy inaugura la expo Rural en Palermo

Mauricio Macri dejará hoy oficialmente inaugurada la 133º edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio de La Rural de Palermo.



El jefe de Estado será recibido a su llegada, prevista para las 11, por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina y recorrerá la muestra, antes de la ceremonia oficial de inauguración, donde se espera que pronuncie un discurso.



En el acto, también hablará Pelegrina, quien, según voceros del sector, pondrá de relieve la decisión de restablecer a la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca como Ministerio, de acuerdo al decreto publicado ayer en el Boletín Oficial.También se referirá a la apertura de nuevos mercados para la agro industria, que abrieron nuevas posibilidades para colocar los productos del campo argentino. Posteriormente hablará el presidente Macri, para ratificar la necesidad de fortalecer y ratificar el rumbo, como también las instituciones "ante un mundo que mira a la Argentina", consignaron.