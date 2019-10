De paso por la provincia de Tucumán a donde llevó ayer su marcha del "Sí se puede", el presidente Mauricio Macri rechazó haber impedido ponerle un freno al dólar durante su fuerte incremento posterior a las PASO y dijo que quien afirme eso incurre en una "mentira".



"El lunes, esa mañana, la Bolsa se destruyó, el riesgo país, que es lo que mide la confianza en la Argentina, se triplicó. Y es porque el mundo estaba esperando la continuidad de esta forma diferente de relacionarse con el mundo que hemos tenido en estos tres años y medio, esta forma de manejarnos en términos de libertades, de respeto y de diálogo, y de decir la verdad y tener información y estadísticas confiables", aseguró el mandatario.



"Cuando vino un resultado imprevisto, no cayó bien en aquellos que toman decisiones. Es responsabilidad de todos lograr que la Argentina pueda tener un debate político, que cualquiera sea la alternativa, no genere más dudas e incertidumbre", agregó en diálogo con Canal 10, de Tucumán.



Consultado en particular sobre su rol en ese momento, el jefe de Estado dijo que "es mentira" que haya manejado el dólar de ese modo.



En los días posteriores a las elecciones, el economista Martín Redrado -otro de los hombres de consulta de Alberto Fernández- había señalado que "el Presidente dijo "que el dólar se vaya donde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar"", luego de las elecciones. Por su parte Sergio Massa, líder del Frente Renovador y aliado del kirchnerismo, también se había expresado en la misma línea, al señalar que el Banco Central "se dejó hacer dos goles" luego de las PASO.



"Eso es mentira. Decir eso es decir mentiras que traen violencia y resentimiento. La verdad que no es de buena persona", afirmó el Presidente consultado sobre las opiniones en ese sentido.



Aunque no lo mencionó, en esos días, muchos referentes de Juntos por el Cambio también deslizaron que la frase de Alberto Fernández lo días previos a las primarias a cerca de que "un dólar a 60 pesos estaba bien", recalentó el precio de la divisa a partir de su triunfo en las PASO que le abre las puertas

de la Casa Rosada.



En tren de confesiones, Macri también sostuvo que su gestión encontró una situación "más dura" de lo previsto, pero recalcó que "ahora viene algo distinto", y consideró que para combatir la pobreza es necesario que "haya crédito para las pymes, estabilidad macroeconómica" y "que el peso valga".



"Fue más duro de lo que yo pronostiqué y les pido disculpas, pero sigo creyendo que si trabajamos juntos de esta manera tenemos un enorme futuro", remarcó. El Presidente subrayó que los argentinos ya "estamos llegando a la otra orilla y lo peor que podemos hacer es volver a la orilla de la que habíamos venido", porque "agregándole los problemas del pasado no vamos a resolver los del presente".



El mandatario reconoció que estaba convencido al iniciar su mandato de que combatir el flagelo de la inflación "se iba a resolver más rápido", aunque indicó que para alcanzar ese objetivo se requieren "más acuerdos" entre los distintos sectores del país "que nos saquen de la inestabilidad".

Sigue el fomento al bioetanol

Mauricio Macri le pidió hoy a la sociedad "tiempo" para resolver los problemas del país, como lo hizo "en Boca Juniors y en la Ciudad" de Buenos Aires, y anunció desde Tucumán que se ampliará por dos años el fomento a los biocombustibles, de 2021 a 2023, para "garantizar el empleo" a los habitantes de esa provincia. El Presidente hizo estos anuncios al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en la Plaza Independencia de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Medidas para incentivar el empleo joven

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, explicó los detalles de las medidas que buscan impulsar el empleo para jóvenes, que más temprano había anunciado el presidente Mauricio Macri al Canal 10 de Tucumán como parte del paquete de medidas de cara a las elecciones del 27 de octubre.



Sica sostuvo que se decidieron porque "la desocupación castiga mucho más fuerte a los jóvenes de entre 17 y 24 años", un segmento etario donde hay "problemas de empleabilidad por falta de experiencia y capacitación". Sica explicó que el beneficio consiste en que todas las empresas que tomen empleados de entre 17 a 24 años, en el primer año no paguen aportes patronales, y en el segundo año sólo paguen el 25% del monto estipulado. El beneficio se complementa con un 20% de reducción del denominado Monotributo Joven.



El ministro dijo que la iniciativa, junto con un paquete de medidas que benefician a las Pymes, será presentada seguramente la próxima semana en el Congreso.Y la consideró en la misma línea que las anunciadas la semana última, cuando el Presidente propuso reducir a cero las contribuciones patronales por cada empleado nuevo que contraten las Pymes durante todo el 2020, y pagar la mitad durante 2021.



El funcionario explicó, en rueda de prensa, que para un sueldo promedio de entre 30.000 y 35.000 pesos, la eliminación del aporte patronal significará un ahorro cercano a 5.000 pesos.