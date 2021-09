El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que son "alarmantes" las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien sostuvo que si los integrantes del Frente de Todos (FdT) pierden las elecciones legislativas "se van a tener que ir", y consideró que esos dichos "atacan a la democracia".



"Debería ser alarmante para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo que deberían repudiar esos dichos porque atacan a la democracia", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a la radio FM La Patriada.

El expresidente Macri dijo en @radiomitrecba que el gobierno "o cambia, o se van a tener que ir". Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza.



Defender la democracia es tarea de todos. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) September 3, 2021



"El expresidente Macri dijo en Radio Mitre Córdoba que el Gobierno 'o cambia, o se van a tener que ir'. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos", publicó luego el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter.



Más temprano, en declaraciones a la emisora cordobesa, Macri había dicho que, "si nos encontramos con que la mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza" y agregó: "Va a haber un aire nuevo el lunes diciendo bueno, o cambien o se van. Si siguen en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, se ha destruido la confianza".

"La verdad que llama mucho la atención que un expresidente se maneje de ese modo sobre los mandatos constitucionales. Lo que se elige son proyectos legislativos que van en esa dirección, no hay un mandato constitucional que esté concluyendo", respondió Cafiero esta mañana al ser consultado sobre las declaraciones del exmandatario.



En ese sentido, consideró "repudiable lo que ha dicho Macri sobre cómo el interpreta los procesos electorales" y afirmó que "hay un mandato constitucional que finaliza en 2023 según el mandato popular".



"No hay ningún tipo de anticipo con respecto a lo que el expresidente dijo que si no hay cambios, se tienen que ir", afirmó el jefe de Gabinete.



Más tarde, en una entrevista a Radio con Vos, Cafiero añadió que el exjefe de Estado "debería estar pidiendo disculpas inmediatamente por lo que ha dicho" ya que "sobre todo siendo expresidente es muy grave".

Además dijo que no solo que "nadie está abrazado a los cargos" sino que "los mandatos culminan, no es que alguien se tiene que ir, en todo caso si se tiene que ir es porque está interrumpiendo algo, así que esto no es una cuestión semántica".



Por otra parte, destacó que el Gobierno "no lo sube (a Macri) a lo electoral" sino que es la oposición la que "ahora decidió salir a mostrarlo" y afirmó que "al inicio de la campaña lo mandaron a Suiza y ahora lo traen nuevamente y lo hacen ir a hacer actos de campaña".



Para Cafiero, al inicio de la campaña electora, la coalición opositora buscó "invisibilizar" a Macri" y remarcó que el expresidente "no es una excusa electoral sino un paradigma de lo que fue un Gobierno que fracasó".



En este punto, remarcó que las propuesta de los precandidatos a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y por la Ciudad, María Eugenia Vidal, son el "mismo modelo político y económico".



Por otro lado, al ser consultado sobre la relación del Gobierno con la Unión Industrial Argentina, Cafiero respondió: "Tenemos objetivos muy similares como la recuperación de la industria, la producción, el empleo, el mercado interno, tenemos puntos en común y puntos en los que no pensamos lo mismo cuando ellos plantean reforma laboral o algunas voces plantean ciertas flexibilización laboral".



Finalmente, sobre las declaraciones de Vidal quien relativizó el consumo de marihuana en Palermo diferenciándolo del consumo en los barrios populares, Cafiero consideró que es una "mirada discriminatoria" y dijo que la exgobernadora "subestima los sectores populares, subestima a los que viven en un barrio popular, los subestima".

Fuente: télam