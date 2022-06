La sorpresiva visita de Alberto Fernández a Milagro Sala en la clínica Los Lapachos de Jujuy hizo ruido en la política. A ambos lados de la grieta, los dirigentes expresaron sus coincidencias y rechazos con el gesto. Y Mauricio Macri no fue la excepción.

A última horas de este jueves, el expresidente usó su cuenta de Twitter para criticar el encuentro, al que calificó como una "amenaza al orden democrático" y un "desafío a la Justicia", entre otros calificativos.

"La intempestiva visita en el día de hoy del presidente Fernández a Milagro Sala es un evidente desafío a la Justicia, a la autonomía provincial, la autoridad del gobernador y al pueblo jujeño", tuiteó Macri.

Acto seguido, aseguró que "el gesto presidencial va más allá y contiene una peligrosa amenaza a todo el orden democrático". "Es importante que sepan que los argentinos estamos juntos y atentos. No podrán pasar por arriba de la Justicia", concluyó en las redes sociales el fundador del PRO.

En la misma tónica, Juntos por el Cambio (JxC) había lanzado un comunicado "repudiando enérgicamente la decisión del presidente Alberto Fernández de cancelar su agenda para viajar a la provincia de Jujuy y visitar a Milagro Sala, presa por actos de corrupción".

Encuentro

Alberto Fernández visitó este miércoles a Milagro Sala en la clínica Los Lapachos, de Jujuy. Allí fue internada esta semana como consecuencia de una trombosis venosa profunda, que obligó a trasladarda desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, hasta el nosocomio.

Desde allí, el Presidente dijo: "Les pido a los jueces de Jujuy que por favor dejen de lado doctrinas que se difundieron durante el gobierno anterior".

"No vine a buscar aplausos, vine para buscar testimonio de que en Argentina pasa esto. Milagro no lo merece. Los que me conocen saben que políticamente nunca me llevé muy bien con Milagro, pero eso no importa porque los derechos humanos son de todos", remarcó.

El mandatario canceló su agenda oficial para poder concretar el encuentro, del que también participaron el diputado Eduardo Valdés, el secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, entre otros funcionarios.