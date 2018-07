El presidente Mauricio Macri participó en la provincia de Córdoba del lanzamiento de una nueva línea de camionetas. Lo hizo junto al gobernador provincial Juan Schiaretti y, en su discurso, el jefe de Estado destacó las reformas que encara su administración.



"El cambio es más que un resultado económico. Este cambio que llevamos a cabo en la Argentina es en serio, es profundo", señaló, al tiempo que volvió a utilizar el concepto de "tormenta" para referirse al rumbo de la economía del país. "Sé que hemos vivido momentos difíciles, que todavía estamos recorriendo; cuando nos sentíamos muy bien con lo que estábamos haciendo nos topamos con una tormenta de frente, lo que nos obliga a poner más el hombro".



En este sentido, el mandatario afirmó que el Ejecutivo no se quedó "meses llorando por las cosas que pasan". "Tomamos muchas medidas, actuamos rápidamente, encaramos nuevas dificultades y lo hicimos de una manera inédita, sin cambiar el rumbo, sin dudar un instante. Estoy convencido de que estas dificultades, esta tormenta, no es igual a las del pasado, por cómo reaccionamos y porque tenemos claro el camino hacia donde vamos", expresó.



Por otro lado, Macri se refirió a la polémica por el nuevo rol que Cambiemos dispuso para las Fuerzas Armadas. A su vez, cuestionó las críticas de la oposición. "La reacción de ellos fue de rechazo; ahí uno se sorprende, porque sus candidatos propusieron lo mismo, que las Fuerzas Armadas ayuden a vivir en un país más tranquilo. Eso no está bien, es lo contrario a la sinceridad", aseguró Macri.