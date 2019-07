En Tecnópolis. Antes del juego de cambio de rol, Macri se reunió con los principales gamers argentinos durante el primer festival Goals Play que incluye a los mejores jugadores nacionales e internacionales de videojuegos.

Voluntarios de Defensores del Cambio de todo el país se movilizaron ayer en encuentros partidarios en 250 localidades argentinas, uno de los cuales tuvo al presidente Mauricio Macri como principal invitado, con un mensaje en el que ratificó el "camino del cambio" y advirtió que las transformaciones "no son de un día para el otro".



Desde la Asociación de Trabajadores del Turf de San Isidro, el jefe de Estado asistió al mediodía a una de las 400 charlas simultáneas que se realizaron en el país para transmitirles a sus seguidores que comprendía que el camino "no es fácil" pero que el cambio emprendido "es el correcto".



"Hay gente que está tan enojada, sé que es difícil, le mostrás los trenes, cómo combatimos el narcotráfico y no te creen", declaró Macri, en la charla con vecinos a la que asistió acompañado por el intendente de San Isidro Gustavo Posse.



Allí, el Presidente participó de un juego con sus seguidores, que consistía en un cambio de roles en el que el mandatario debía asumir el papel de un ciudadano "desencantado" de su gobierno y los participantes tenían que "convencerlo" sobre por qué debía apoyar el camino emprendido en 2015.



El juego funcionó como una especie de "coaching" pero a la inversa, ya que esta vez no era el dirigente sino sus seguidores los que debían exponer las razones por las cuales había que votarlo para un nuevo mandato.



Macri se situó en el centro del salón emulando a un ciudadano descreído de las políticas del gobierno nacional y de a uno por vez los voluntarios debían esgrimirle argumentos por los cuales era necesario "ratificar el cambio".



En el inicio de la Primera Jornada Nacional de los Defensores del Cambio, el Presidente envió por la mañana a través de sus redes sociales un mensaje en el que alentó a sus seguidores a "compartir con la mayor cantidad de argentinos" la convicción de que Argentina "va en el camino correcto".



"Buen día, sé que estamos de jornada de Defensores del Cambio en todo el país, les agradezco. Es muy importante que tengamos todas las herramientas para que esta convicción de que estamos en el camino correcto y de que vamos hacia el futuro la podamos compartir con la mayor cantidad de argentinos", expresó.



La primera jornada de Defensores del Cambio se llevó a cabo en locales partidarios, viviendas clubes o plazas, con la consigna de "defender" las políticas implementadas por el gobierno de Macri en sus cuatro años de gobierno. La propuesta fue reunirse en encuentros a los que se lleve a conocidos que aún no tomaron su decisión sobre a quién votar y publicar luego en todas las redes sociales y grupos de whatsapp imágenes de las conversaciones, con el hashtag #Defensoresdelcambio y #Juntossomosimparables.



Las actividades también fueron compartidas en las redes sociales a través del hashtag #JuntosSomosImparables, que se transformó en trending topic entre los usuarios de Twitter de la Argentina con 11 mil tuits.



"Hoy estamos defendiendo el cambio en todo el país porque sabemos que juntos somos imparables", fue el lema difundido desde la plataforma. De las reuniones participaron los principales ministros del gabinete nacional y bonaerense, legisladores y candidatos de todos los distritos.

Luis Otero, agredido por los militantes K

Al grito de "No vuelven más", con amenazas de "Si queremos pegar, te pegamos" y otros insultos, un grupo de militantes kirchneristas irrumpió el viernes por la tarde en la inauguración del local partidario de Juntos por el Cambio en Dock Sud, partido de Avellaneda. El destinatario del ataque era Luis Otero, candidato a intendente en el distrito que hoy gobierna el kirchnerista Jorge Ferraresi. Las agresiones fueron registradas en videos que se difundieron en las redes sociales. "Apareció este señor (Medaglia) que de repente comenzó a insultarnos y decirnos "queremos que se vayan", e incluso nos dijo "los odiamos", todo mientras más partidarios suyos lo rodeaban", relató Otero.