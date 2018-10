El presidente Mauricio Macri reconoció que los últimos meses "han sido muy duros", aunque se mostró optimista de cara al futuro, al asegurar que "estamos empezando a salir mucho más fortalecidos".

"Han cambiado las cosas de un año para acá. Para mí también han sido meses muy duros. Tomé esta responsabilidad como un gran honor, pero sé de la angustia con que se están viviendo estos meses", afirmó el jefe de Estado.

En ese sentido, en el cierre del 54° Coloquio de Idea, aseguró: "La angustia de todos es mi angustia. Es una carga muy grande".

Por otro lado, consultado por Rosario Altgelt, presidente del Coloquio respecto de la productividad, Macri respondió: "La competitividad es todo, es mucho más que lo que decía el general Perón, que es la estrella polar en la que se tiene que referenciar un país, eso significa generar empleos privados de calidad. Eso significa darle un rol a cada argentino, que se sienta orgulloso de lo que hace".

"Tenemos que conectarnos, tenemos el octavo país más grande del mundo, totalmente desconectado. Tenemos productos para llevar al mundo, tenemos que obsesionarnos con la logística, un país grande que se quiere conectar tiene que ser más eficiente. Hemos logrado un milagro en los puertos, hoy somos más barato que Santos (Brasil), peleándonos con dios y maría santísima. Cada uno con un quiosquito, el peor era un impuesto de USD 90 por contenedor, se lo había dado el gobierno anterior a Moyano y un amigo, un desastre. Esa pelea la tenemos que dar en todos los renglones. No podemos tener un costo de logística del doble que el resto de la región, no podemos tener elementos mafiosos en todo el sistema logístico, no puede ser", destacó Macri.

A continuación, el Presidente instó a los empresarios que lo escuchaban "ustedes tienen que dar esta discusión, porque si esto no cambia, cientos de miles de puestos de trabajo, no se van a generar. No es una cuestión personal, limita nuestro futuro. Hoy hay gente que no puede llegar al puerto porque el costo es prohibitivo".

Por otro lado, el Presidente destacó los cambios impulsados por su gestión, entre los que hizo mención a la transparencia en las estadísticas. "Los números son los que son, ahora no hay presiones sobre el Indec", señaló al respecto.

Además de destacar los ruidos externos que perjudicaron a la Argentina, sostuvo que la causa de los cuadernos por presuntas coimas en la obra pública fue "un golpe muy duro para todos". "En 2017 hubo un flujo hacia mercados emergentes y este año bajó de USD 100.000 millones a USD 7.000 millones, y encima nos tocó la peor sequía en 50 años. Fuimos muy rápido al Fondo porque no era un tema que iba a durar una semanita, sino que iba a durar, eso nos permitió tener una solución que equilibraba. Y vinieron los cuadernos, los bonos nuestros cayeron tres veces más después de los cuadernos".

