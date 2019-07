A quince días de las PASO, Mauricio Macri aprovechó su visita a Mar del Plata en compañía de María Eugenia Vidal para hacer un fuerte llamado a votar en las primarias del 11 de agosto.

"No es cualquier elección. El 11 de agosto se van a decidir muchas cosas. Es tan importante el voto de cada uno de ustedes. Por eso es importantísimo que vayan a votar. Y que con cada voto manifestemos con claridad que no queremos volver atrás. Cada voto cuenta", enfatizó el jefe de Estado en el microestadio de Quilmes de la ciudad balnearia.

Es la primera vez que Macri realiza un llamado tan contundente a votar de cara a las primarias que se celebrarán dentro de tres domingos, y en línea con la estrategia trazada por el oficialismo y orientada a achicar la brecha con la fórmula K.

"Se decide si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado. Se decide si seguimos luchando contra el narcotráfico, las mafias, la inseguridad y la corrupción. Se decide si el que piensa distinto no va a ser hostigado, eso también es muy importante en la convivencia de todos. Si vamos a seguir trabajando juntos como hace 3 años y medio con estas bases que estamos construyendo para alcanzar la Argentina que todos queremos o volvemos a las viejas prácticas de la política. Se decide todo esto en una votación", resaltó el Presidente, que fue ovacionado por los militantes marplatenses que coparon el estadio cubierto.

Macri había aterrizado por la tarde en Mar del Plata, uno de los distritos prioritarios del oficialismo y escenario de la interna más dura de la coalición de Gobierno entre Guillermo Montenegro y Vilma Baragiola, que se sentaron en primera fila. Según las encuestas, el diputado y ex juez federal y la dirigente radical están "palo y palo".

"Es ahora y este es el camino que hemos emprendido de trabajar juntos. Vayamos a votar el 11 de agosto por todo lo bueno que hemos hecho. Vamos Mar del Plata. Vamos Argentina, ¡fuerza!", terminó el mandatario su discurso.

Antes de Macri había sido el turno de Vidal, que volvió a poner énfasis en comparar su gestión con las anteriores del PJ. "Yo quiero una provincia de pie, orgullosa, que se levanta y avanza. Esos que gobernaron 28 años, ¿esos son los que ahora dicen que te van a solucionar los problemas con soluciones mágicas? ¿Esos son los que te van a cuidar? Acá no se trata de candidatos, nombres o de bancas. Acá se trata de un sistema que gobernó 28 años y que no solo te abandonó si no que te dijo que eso era lo normal porque la Provincia era inviable. Y con ese verso nos tuvieron 28 años sin darnos lo básico", subrayó la gobernadora.

Como Macri, también pidió el voto. Y apeló al sentimiento local, en el tercer distrito con mayor incidencia electoral de la Provincia, detrás de La Matanza y La Plata, y uno de los 40 prioritarios en el esquema de campaña bonaerense. "Los marplatenses saben que tienen un lugar especial acá", dijo mientras se señalaba el corazón. "Por eso vengo tanto", agregó.

La mandataria fue presentada en el escenario por Pichetto, que debutó en "La Feliz" en su rol como compañero de fórmula de Macri. Y que se refirió a la interna entre Montenegro y Baragiola: "Están haciendo una de las elecciones democráticas, responsables, y que seguramente del resultado de las mismas va a salir el intendente de Mar del Plata.