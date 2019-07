Mauricio Macri y su candidato a vice Miguel Ángel Pichettofueron los encargados de cerrar el encuentro de Cambiemos, en Parque Norte, en el inicio de la campaña rumbo a las PASO. Juntos por el Cambio se congregó para bajar un mensaje unificado frente a sus candidatos y jefes de campaña de todo el país.

"Pichetto fue uno de los pocos que en los momentos difíciles priorizó la Nación, la gobernabilidad y responsabilidad de lo que significa conducir el país", elogió Macri en sus primeras palabras junto al rionegrino que estaba a su lado. "Estamos listos para continuar cuatro años más", agregó el mandatario.

Macri realizó un discurso donde fundamentalmente hizo un repaso de obras. En tramos, se mostró crítico con sindicalistas: ("la mayoría de los docentes no se dejan llevar por algunos líderes sindicales que quieren boicotear todo") y habló irónicamente "de la genialidad de (Guillermo) Moreno y compañía" cuando se refirió al comercio.

"Tenemos que matar ese enano incumplidor que hemos acumulado durante décadas. Matarlo definitivamente —afirmó el Presidente y siguió:— .Esa partecita nuestra que durante años creyó que era una avivada genial tomar deuda y después echar la culpa al que dio la plata y no pagarle a ninguno. Y de eso aprendimos".

EN VIVO: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO Publicado por Mauricio Macri en Miércoles, 10 de julio de 2019

Cerró: "Por más que haya sido un año duro, espero que tengamos la fuerza de poner a la Argentina en marcha, definitivamente".

Casi cuando daban las 18.30, minutos antes del discurso de Macri, Pichetto aseguró: "Espero estar a la altura de las circunstancias y de actuar con total lealtad a tu gobierno y a la Argentina". La noche anterior, la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, afirmaba que Pichetto tenía "una ética del poder, no una ética de principios".

El rionegrino agregó:" Acá se definen dos argentinas, el modelo democrático o el autoritario. La Argentina cerrada o la abierta al mundo". Pichetto dijo que además que en Venezuela hay "una dictadura que está matando gente y parece que Alberto Fernández no se enteró".

Pichetto, finalmente, le apuntó directamente al ex ministro de Economía, Axel Kicillof: "Además de tener una conformación marxista, expresa potentemente la idea de que la Cámpora va a gobernar, no creo que lo logre pero esa es la intención. Dijo que si ganaba el Frente de Todos iba a haber una intervención de nuevo en el mercado de capitales. Eso quiere decir ni más ni menos que cepo. Quiere decir una economía rígida, con fuerte intervención del Estado. Y esto no fue desmentido de ninguna manera por Alberto Fernández".

Como siempre, unas de las palabras más esperadas de la Cumbre fue la de Jaime Durán Barba. El asesor y gurú comunicacional del PRO dijo: “La gente no piensa ni siente necesaria una tercera alternativa. Esa polarización cada vez es más fuerte. Las PASO son prácticamente la primera vuelta. Y no es imposible que se resuelva en primera vuelta”.

Durante su gestión, Macri se mantuvo siempre “prescindente” de la mayoría de este tipo de actos tanto delCambiemos como del PRO para preservar la “institucionalidad” y no mezclarse en la política partidaria. En 2017, los candidatos de todo el país que asistieron a Parque Norte terminaron por trasladarse a la residencia de Olivos, donde fueron recibidos por el Presidente.