Entre rulos y tinturas. En una peluquería de Villa Devoto, Mauricio Macri, recibe el afecto de las clientas. Igual imagen se repitió en una confitería y en las veredas. El Presidente accedió a sacarse muchas selfies.

Animado y de buen semblante, el presidente Mauricio Macri encabezó ayer un nuevo timbreo nacional de Cambiemos, el primero después de la crisis con el dólar, en el que funcionarios y dirigentes de la coalición salieron a las calles para dialogar con los vecinos sobre inflación y tarifas, entre otros temas.



Macri recorrió el barrio porteño de Villa Devoto acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Hoy salimos a timbrear en Villa Devoto para hablar con los vecinos", publicó el Presidente en su cuenta de la red social Twitter y acompañó el mensaje con tres fotos que se tomó junto a gente de ese barrio.



Por su parte, Rodríguez Larreta escribió en su cuenta: "Seguir escuchando de primera mano la opinión de cada uno es importantísimo para las transformaciones que estamos llevando adelante en la Ciudad y el país". "Una vez más salimos a escucharte, para que sepas que estamos con vos y que a las soluciones las encontramos si estamos juntos y trabajamos en equipo. Acompañanos en las redes sociales con el hashtag #CambiandoJuntos", publicó la cuenta de Cambiemos en Twitter en tren de convocatoria a su militancia.



El timbreo se llevó adelante sin la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que no fue parte de la actividad por "compromisos personales", adujeron en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.



Marcos Peña, en Hurlingham; Rogelio Frigerio en Villa Paranacito (Entre Ríos); José Cano, en el barrio tucumano de Villa Carmela; Horacio Rodríguez Larreta, en la barriada porteña de Monte Castro; y el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, en San Martín, fueron algunos referentes de la coalición que también participaron de la actividad.



En Hurlingham, Peña timbreó junto a Lucas Delfino, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, concejal de Hurlingham y excandidato a intendente de ese distrito, cuyo intendente es el peronista Juan Zabaleta.



El ministro de Finanzas, Luis Caputo, participó del timbreo en San Isidro, junto al intendente Gustavo Posse, quien destacó que "la gente valora muchísimo el poder dialogar con él luego de la incertidumbre de los últimos días", y remarcó que su presencia "es muy buena porque permite explicar qué viene para adelante y confiar en las medidas que se están tomando".



Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recorrió las calles de Burzaco, partido de Almirante Brown, distrito peronista que gobierna Mariano Cascallares.



"La gente valora mucho que nos acerquemos a escuchar su opinión sobre lo que está pasando. Necesitamos que el cambio lo hagamos juntos", tuiteó el ministro de Justicia, Germán Garavano.



En Chascomús estuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; en Avellaneda, la senadora Gladys González y el diputado Héctor "Toty" Flores; en Córdoba, el diputado Héctor Baldassi timbreó en La Calera; en La Rioja, el principal referente de Cambiemos en timbrear fue el diputado Julio Martínez, y en Santiago del Estero estuvo la diputada Cornelia Schmidt Liermann.



En la provincia de Buenos Aires, Cambiemos diseñó el timbreo con énfasis en los distritos del conurbano que no gobierna. La lista la integran, entre otros, San Fernando, Lomas de Zamora, La Matanza, Moreno, Escobar y Ensenada, municipios donde se encuentran los denominados "sin tierra", referentes locales de Cambiemos que no son intendentes. Se trata de terreno peronista, en sus diferentes variantes, y allí Cambiemos envió a la mayoría de sus funcionarios del Gabinete nacional.

>> Quiénes fueron a territorio enemigo

Patricia Bullrich timbreó en Lomas de Zamora, acompañada por la diputada bonaerense María Elena Torresi y por Gabriel Mércuri, hijo del dirigente peronista Osvaldo Mércuri en el distrito que gobierna Martín Insaurralde (PJ). El distrito de mayor peso electoral, La Matanza, es una apuesta para el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que tiene aspiraciones de gobernarlo. Como en los anteriores timbreos, es el municipio que el funcionario recorrió ayer y que pretende arrebatarle al kirchnerismo, que maneja la intendenta Verónica Magario. Finocchiaro visitó en Tapiales la casa de Sergio, un vecino que planteó: "Si nos explican para qué sirve y adónde vamos, nos bancamos el sacrificio". En Moreno estuvo el ministro de Producción, Francisco Cabrera, acompañado por referentes locales de Cambiemos. En ese distrito gobierna el kirchnerista Walter Festa. Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos pasó por Ensenada, distrito que gobierna Mario el kirhcnerista Secco, uno de los intendentes más enfrentados con María Eugenia Vidal. En el distrito K de Mercedes, timbreó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.